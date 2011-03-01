تکذیب وجود 100 هزار معلم دارای مدرک دیپلم و پایین تر از آن

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ضمن رد برخی از آمارهایی که درباره تعداد زیاد معلمان فاقد مدرک تحصیلات دانشگاهی مطرح می‌شود، افزود: تعدادی از فرهنگیان و معلمان دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند اما تعداد آنها بسیار کم است و بیشتر این افراد در مشاغلی مانند دفترداری و بخش اداری فعالیت می‌کنند.

این در حالی است که هفته گذشته مرکز آمار و فناوری وزارت آموزش و پرورش با اعلام آخرین آمار واقعی از بخش های مختلف آموزش و پرورش عنوان کرده بود که 100 هزار نفر از فرهنگیان کشور مدرکشان دیپلم یا حتی زیر دیپلم است.

وی افزود: با این حال به منظور ارتقای سطح علمی فرهنگیانی که دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم هستند، دوره‌های آموزشی و آزمون‌های کاردانی و کارشناسی برگزار می‌کنیم تا بتوانیم از این طریق سطح علمی معلمان را در سطح استانداردهای لازم ارتقا دهیم.



