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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

حاجی بابایی مطرح کرد:

تکذیب وجود 100 هزار معلم دارای مدرک دیپلم و پایین تر از آن

تکذیب وجود 100 هزار معلم دارای مدرک دیپلم و پایین تر از آن

وزیر آموزش و پرورش آمار 100 هزار معلم دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم را که مرکز آمار این وزارتخانه هفته گذشته ارائه داده بود رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ضمن رد برخی از آمارهایی که درباره تعداد زیاد معلمان فاقد مدرک تحصیلات دانشگاهی مطرح می‌شود، افزود: تعدادی از فرهنگیان و معلمان دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند اما تعداد آنها بسیار کم است و بیشتر این افراد در مشاغلی مانند دفترداری و بخش اداری فعالیت می‌کنند.

این در حالی است که هفته گذشته مرکز آمار و فناوری وزارت آموزش و پرورش با اعلام آخرین آمار واقعی از بخش های مختلف آموزش و پرورش عنوان کرده بود که 100 هزار نفر از فرهنگیان کشور مدرکشان دیپلم یا حتی زیر دیپلم است.

وی افزود: با این حال به منظور ارتقای سطح علمی فرهنگیانی که دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم هستند، دوره‌های آموزشی و آزمون‌های کاردانی و کارشناسی برگزار می‌کنیم تا بتوانیم از این طریق سطح علمی معلمان را در سطح استانداردهای لازم ارتقا دهیم.


 

کد مطلب 1264364

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