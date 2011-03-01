تربیت صحیح بستر پذیرفتن ذات الهی را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت تاسیس نهاد امور تربیتی و تجلیل از مربیان امور تربیتی استان کردستان افزود: انسان سازی مهمترین و اصلی ترین موضوع عالم هستی است که این وظیفه خطیر برعهده مربیان تربیتی نهاده شده است.

وی با اشاره به اینکه والاترین وظیفه مربیان تربیتی، تربیت نسلی متفکر، مجاهد و عالم بر مبنای اصول متعالی دین مبین اسلام است، اظهار داشت: اصل تربیت این است که ما بدانیم که خداوند ما را با یک هدف متعالی که رسیدن به درجه تقرب الهی است آفرید.

وی با اعلام اینکه خداوند قبل از برگزیدن پیامبر اسلام (ص) او را آنگونه که می خواست تربیت کرد و بعد مسئولیت سنگین پیامبری را برعهده او گذاشت، خاطرنشان کرد: این تربیت الهی پیامبر را به شخصیتی تبدیل کرد که امروز سنت، رفتار و گفتار او الگویی برای همه انسان شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور مربی اول جهان را خداوند متعال اعلام کرد و افزود: مربیان تربیتی امروز وظیفه خطیری را بر عهده دارند که باید با پیروی از دستورات دین مبین اسلام فرزندانی تربیت کنند که رفتار پیامبرگونه داشته باشند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی بیان داشت: خداوند از ما مسلمانان انتظار دارد تا امتی سالم و برجسته را در جهان بسازیم تا الگویی برای همه جهانیان بوده و امر به معروف و نهی از منکر را به معنای واقعی آن به پا داریم.

وی با اشاره به ظرفیت های بسیار والای وجود انسان افزود: انسان موجودی پیچیده است که تمام عناصر دنیایی را در وجود خود دارد و برای برخورداری از ظرفیت های وجودی انسان در بعد بدن و روح نیازمند کار زیادی است که اگر بهره کافی را از آن ببریم و به قرب الهی خواهیم رسید.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: کرامت انسانی، خلیفه الله بودن، فطرت الهی و بعد اجتماعی انسان از جمله مباحثی است که مربیان امور تربیتی باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند تا با روشن شدن این مباحث بتوان دانش آموزان را برای قرب الهی آماده کرد.

در ادامه مراسم چند برنامه فرهنگی و هنری برگزار شد و از مربیان نمونه پرورشی و تربیت بدنی استان کردستان به رسم یادبود با اهدا لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد.