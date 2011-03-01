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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

میرزاده به مهر خبر داد:

هیئت موسس دانشگاه آزاد فردا جلسه دارد/ موضوع جلسه؛ ترکیب هیئت امنا

هیئت موسس دانشگاه آزاد فردا جلسه دارد/ موضوع جلسه؛ ترکیب هیئت امنا

جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به گفته دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد چهارشنبه 11 اسفند ماه در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود تا به بررسی آخرین تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ترکیب جدید هیئت امناء این دانشگاه بپردازد.

حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی هنوز در مورد تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی تصمیمی نگرفته و بحث درباره تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار جلسه چهارشنبه 11 اسفند ماه هیئت موسس قرار دارد.

به گزارش مهر، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه شنبه 26 بهمن ماه این شورا که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که از مدت‌ها قبل آغاز شده بود پایان داد.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از جلسه 26 بهمن ماه این شورا از اصلاح ماده 1 بند 10 اساسنامه دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: هیئت موسس دانشگاه آزاد دو هفته فرصت خواهد داشت تا افراد پیشنهادی خود را برای هیئت امنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند و شورا در جلسات آتی خود نسبت به تایید نفرات معرفی شده اهتمام خواهد ورزید.

همچنین بر اساس بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است مقرر شده تا 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر که هیچگونه سمت مدیریتی و حکومتی از جمله عضویت در مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی نداشته باشند، به ‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با معرفی اعضای شورا به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد درآیند.

کد مطلب 1264366

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