  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۹

مدت رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف گلستان به یکماه می رسد

مدت رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف گلستان به یکماه می رسد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: با تدوین برنامه اجرایی سال 90، متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب شورای حل اختلاف استان به یک ماه می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری ظهر سه شنبه در نشست تدوین برنامه اجرایی سال 90 در این شورا افزود: هم اکنون کارگروهی به منظور تدوین برنامه اجرایی سال آینده ویژه فعالیت های شورای حل اختلاف در استان تشکیل شده است که در آن طرح های کاربردی و اجرایی برای ارتقای سطح کیفی رسیدگی ها در شعب شورا بررسی و تدوین می شود.

وی اظهار داشت: همچنین قرار است با نظر اعضای کارگروه، نکاتی برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها در عین دقت ارائه شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون متوسط مدت رسیدگی به پرونده ها در شعب شورای حل اختلاف استان 45 روز است که امیدواریم این عدد برای سال آینده به یک ماه برسد.
 
کارگروه تدوین برنامه اجرای  سال 90 شورای حل اختلاف ا حضور معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان، روسای دادگستری های علی آباد کتول و کلاله  و دو تن از معاونین دادگستری شهرستان گرگان برگزار شد.
کد مطلب 1264368

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها