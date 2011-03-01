مدت رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف گلستان به یکماه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری ظهر سه شنبه در نشست تدوین برنامه اجرایی سال 90 در این شورا افزود: هم اکنون کارگروهی به منظور تدوین برنامه اجرایی سال آینده ویژه فعالیت های شورای حل اختلاف در استان تشکیل شده است که در آن طرح های کاربردی و اجرایی برای ارتقای سطح کیفی رسیدگی ها در شعب شورا بررسی و تدوین می شود.

وی اظهار داشت: همچنین قرار است با نظر اعضای کارگروه، نکاتی برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها در عین دقت ارائه شود.



وی تصریح کرد: هم اکنون متوسط مدت رسیدگی به پرونده ها در شعب شورای حل اختلاف استان 45 روز است که امیدواریم این عدد برای سال آینده به یک ماه برسد.



کارگروه تدوین برنامه اجرای سال 90 شورای حل اختلاف ا حضور معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان، روسای دادگستری های علی آباد کتول و کلاله و دو تن از معاونین دادگستری شهرستان گرگان برگزار شد.