فضای فیزیکی و درمانی مناسب جانبازان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از جانبازان بالای 70 درصد استان، افزود: تامین اعتبار برای ایجاد هر گونه فضای بیمارستانی و درمانگاهی برای جانبازن باید از محل اعتبارات ملی انجام شود و بر این اساس با همه توان این موضوع را از مرکز پیگیری می کنیم.

نوذری بیان کرد: به منظور رفع مشکلات رفت و آمد شهروندان معلول، سالمندان و جانبازان در مکانهای شهری و دستگاه های اجرایی، دستورالعمل طرح آسان سازی به تمام دستگاه های دولتی، شهرداریها و فرمانداریهای استان ابلاغ شده و این مسئله در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در خصوص مسکن نیز قانون شفاف و جامع به خصوص برای جانبازان، ایثارگران و خانواده های معظم شاهد وجود دارد که متولیان امر و کارگروه مسکن در استان در این زمینه به خوبی به تکلیف خود عمل می کنند.

نوذری عنوان کرد: در این خصوص بانک مسکن در تامین تسهیلات و معاونت عمرانی استانداری و مسکن و شهرسازی به کمک سایر دستگاه ها نیز در تامین زمین تلاش می کنند.

استاندار همچنین در خصوص اشتغال فرزندان جانبازان، خانواده های ایثارگر و شاهد استان هم گفت: اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر بالای 25درصد دارای قانون جامع، کامل و سهم پذیرش آنها محفوظ است و اکنون این قانون به خوبی و با نظارت کامل از سوی متولیان امر در همه دستگاه های دولتی در حال اجرا می باشد.

نوذری تصریح کرد: تلاش مستمر برای بهبود وضعیت جامعه ایثارگر استان آغازشده و به رغم اینکه اعتبارت بنیاد شهید ملی است اما استان از هیج کوششی برای حل مشکلات جامعه ایثارگران فروگذاری نمی کند.