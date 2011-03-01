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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

در کهگیلویه و بویراحمد؛

فضای فیزیکی و درمانی مناسب جانبازان وجود ندارد

فضای فیزیکی و درمانی مناسب جانبازان وجود ندارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: فضای فیزیکی و درمانی مناسب جانبازان و خانواده های معظم شاهد در این استان وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از جانبازان بالای 70 درصد استان، افزود: تامین اعتبار برای ایجاد هر گونه فضای بیمارستانی و درمانگاهی برای جانبازن باید از محل اعتبارات ملی انجام شود و بر این اساس با همه توان این موضوع را از مرکز پیگیری می کنیم.

نوذری بیان کرد: به منظور رفع مشکلات رفت و آمد شهروندان معلول، سالمندان و جانبازان در مکانهای شهری و دستگاه های اجرایی، دستورالعمل طرح آسان سازی به تمام دستگاه های دولتی، شهرداریها و فرمانداریهای استان ابلاغ شده و این مسئله در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در خصوص مسکن نیز قانون شفاف و جامع به خصوص برای جانبازان، ایثارگران و خانواده های معظم شاهد وجود دارد که متولیان امر و کارگروه مسکن در استان در این زمینه به خوبی به تکلیف خود عمل می کنند.

نوذری عنوان کرد: در این خصوص بانک مسکن در تامین تسهیلات و معاونت عمرانی استانداری و مسکن و شهرسازی به کمک سایر دستگاه ها نیز در تامین زمین تلاش می کنند.

استاندار همچنین در خصوص اشتغال فرزندان جانبازان، خانواده های ایثارگر و شاهد استان هم گفت: اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر بالای 25درصد دارای قانون جامع، کامل و سهم پذیرش آنها محفوظ است و اکنون این قانون به خوبی و با نظارت کامل از سوی متولیان امر در همه دستگاه های دولتی در حال اجرا می باشد.

نوذری تصریح کرد: تلاش مستمر برای بهبود وضعیت جامعه ایثارگر استان آغازشده و به رغم اینکه اعتبارت بنیاد شهید ملی است اما استان از هیج کوششی برای حل مشکلات جامعه ایثارگران فروگذاری نمی کند.

کد مطلب 1264369

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