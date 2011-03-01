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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

نمایش مجازی پوسترهای حیدر رضایی

نمایش مجازی پوسترهای حیدر رضایی

منتخبی از پوسترهای حیدر رضایی که برای فیلم‌های سینمایی طراحی شده‌اند، به صورت مجازی به معرض دید عموم گذاشته شده است.

حیدر رضایی، طراح گرافیست و برگزیده بخش پوستر بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر در مورد این نمایشگاه مجازی به خبرنگار مهر گفت: بیش از 350 پوستر برای فیلم‌های مختلف طراحی کرده‌ام که از میان آنها 35 کار انتخاب شد. قصد دارم در آینده برگزیده‌ای از پوسترهایی سینمایی‌ام را در یک نگارخانه به نمایش بگذارم.

این نمایشگاه از جمعه، ششم اسفند در امروز، جمعه 6 اسفند در وب سایت گرافیک نت "جامعه مجازی طراحان گرافیک ایران" به نمایش گذاشته شده است.

حیدر رضایی متولد سال 1352 و فارغ التحصیل هنرستان هنرهای تجسمی است. وی طراح پوستر فیلم‌های "خاکستر سبز" ابراهیم حاتمی‌کیا، "ساغر" سیروس الوند، "سلطان"، "حکم "و "جرم" مسعود کیمیایی، "تقاطع " ابوالحسن داودی، "درباره الی" اصغر فرهادی، "بچه‌های آسمان" مجید مجیدی و ...است.

وی همچنین در حال حاضر دبیر سرویس عکس خبرگزاری مهر است. رضایی در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر، به عنوان طراح برتر پوسترهای سینمایی با دریافت سیمرغ جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت. 

کد مطلب 1264371

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