به گزارش خبرنگار مهر، قاضی القریری در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر ذوب‌آهن ایران ضمن بیان مطلب فوق افزود: بدون شک بازی بسیار مهمی را برابر ذوب‌آهن پیش رو داریم زیرا این نخستین دیدار تیم ما در مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست و امیدوارم بتوانیم شروع راضی کننده‌ای در این پیکارها داشته باشیم.

وی افزود: اینکه در نخستین بازی برابر تیم ذوب‌آهن اصفهان، نایب قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا به میدان می‌رویم، اهمیت بیشتر این دیدار را برای‌مان نشان می‌دهد اما بازیکنان ما بدون توجه به نام و قدرت حریف، برای کسب نتیجه دلخواه در این دیدار می‌جنگند.

سرمربی تیم فوتبال الامارات امارات با تاکید بر اینکه "این بازی اهمیت بسیاری دارد زیرا شروع کار در این گروه بسیار سخت است"، تاکید کرد: در این دیدار برابر تیم بسیار باتجربه‌ای بازی خواهیم کرد، به همین دلایل اطلاعات کاملی را در مورد ذوب آهن بدست آوردیم و می‌‎دانیم بازیکنان این تیم امروز بسیار باتجربه شده‌اند اما ما با اعتمادبه نفس در بازی روز چهارشنبه به میدان می‌رویم.

قاضی القریری در پایان با اشاره به اینکه به نتایج فصل گذشته تیم‌ها در لیگ قهرمانان آسیا کاری ندارد، گفت: درست است در دیدار با الجزیره امارات تیم ما مقتدرانه بازی نکرد اما آن یک بازی داخلی بود و قطعا عملکردمان در لیگ قهرمانان آسیا با این بازی متفاوت است.