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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

جلالی در پاسخ به مهر:

اتباع عربستان سعودی در ایران انگشت نگاری شوند

اتباع عربستان سعودی در ایران انگشت نگاری شوند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره به رفتار زشت عربستان در قبال ورزشکاران ایرانی گفت: ایران باید با مقابله به مثل از اتباع عربستان سعودی در مبادی ورودی کشور انگشت نگاری کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اقدام کشور عربستان برای انگشت نگاری از فوتبالیست های ایرانی گفت: این اقدام بسیار زشت بوده است و وزارت خارجه و مقامات دولتی ایران باید این موضوع را پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: ایران باید در مقابل این رفتار مقابله به مثل بکند و از اتباع عربستان سعودی در تهران انگشت نگاری کند.

جلالی با بیان اینکه مجلس در گذشته قانون مربوط به انگشت نگاری را تصویب کرده گفت: دولت باید با هر کشوری که از اتباع ایرانی انگشت نگاری می کند عمل مقابله به مثل در مبادی ورودی کشور انجام دهد.

کد مطلب 1264376

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