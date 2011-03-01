اتباع عربستان سعودی در ایران انگشت نگاری شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اقدام کشور عربستان برای انگشت نگاری از فوتبالیست های ایرانی گفت: این اقدام بسیار زشت بوده است و وزارت خارجه و مقامات دولتی ایران باید این موضوع را پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: ایران باید در مقابل این رفتار مقابله به مثل بکند و از اتباع عربستان سعودی در تهران انگشت نگاری کند.

جلالی با بیان اینکه مجلس در گذشته قانون مربوط به انگشت نگاری را تصویب کرده گفت: دولت باید با هر کشوری که از اتباع ایرانی انگشت نگاری می کند عمل مقابله به مثل در مبادی ورودی کشور انجام دهد.