حضور فولاد ماهان در لیگ برتر در هاله از ابهام است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در بیانیه فیروز ریخته‌گران آمده است: شکی نیست باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد ماهان سپاهان توانسته با برخورداری از ظرفیتها و توانمندیهای بالفعل و بالقوه خویش در راستای توسعه و گسترش ورزش فوتسال کشور در سالهای اخیر گام بردارد.

این این بیانیه آمده این باشگاه با سرمایه گذاریهای بهینه ومطلوب در این زمینه موفق شد جایگاهی درخور و شایسته برای خویش در ایران اسلامی وقاره کهن آسیا فراهم آورد.

فولاد ماهان درادامه بیانیه خود آورده گواه ومدعای این حرکت و رویکرد نیز کسب دو عنوان قهرمانی لیگ برترفوتسال باشگاههای کشور ونیزکسب عنوان قهرمانی جام باشگاههای آسیا در اصفهان است .

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: در همین راستا باید اذعان کرد در فصل گذشته لیگ برتر باشگاه‌های کشور، باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد ماهان سپاهان مشمول نا مهری‌ها ونامهربانی‌هایی شد که محل تاسف فراوان است.

با توجه به شرایط موجود وبرخوردهای نامناسب فدراسیون فوتبال وکمیته فوتسال، این باشگاه شرکت در لیگ فوتسال فصل آینده را محل تامل ارزیابی می‌کند.