حقوق بیماران در جامعه نادیده گرفته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا با اشاره به برگزاری کنگره متخصصان داخلی ایران گفت: با توجه به شیوع سرطانها در کشور رویکرد اصلی این کنگره توجه به بحث پیشگیری از سرطانهاست.

وی ادامه داد: رابطه گسترش اعتیاد و ابتلا به سرطان، تغییر عادات غذایی مردم و رابطه آن با سرطان ها طی نشست هایی در این کنگره به بحث و هم اندیشی گذاشته خواهد شد.

خسرونیا، توجه به اخلاق پزشکی را از دیگر رویکردهای این کنگره برشمرد و تصریح کرد: اطلاع رسانی به موقع قبل و پس از شروع درمان به بیماران از حقوق بیماران است.

وی با تاکید اینکه اطلاع بیماران از دارویی که مصرف می کنند یا عمل جراحی که روی آنان انجام می شود، جزو حقوق مسلم بیماران است، تصریح کرد: بیمار می بایست بداند که روش درمانی که روی وی اعمال می شود، چه منافع و مضراتی دارد و خود بیمار با اطلاع از این موارد می بایست در مورد روند درمان تصمیم صحیح بگیرد.

رئیس بیست و دومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی گفت: متاسفانه اطلاع رسانی به بیماران که جزو حقوق مسلم آنان و جزو اخلاق پزشکی محسوب می شود در جامعه مورد غفلت واقع شده که تاکید کنگره بیست و دوم جامعه پزشکان متخصص داخلی، توجه دادن جامعه پزشکی به این بعد از اخلاق پزشکی است.

وی افزود: همچنین تازه های گوارش، غدد، قلب و عروق، خون، کلیه، ریه، بیماریهای عفونی، نورولوژی، روماتولوژی و روانپزشکی در این کنگره به متخصصان ارایه خواهد شد.

خسرونیا ابراز امیدواری کرد در کنگره امسال بیش از 1500 شرکت کننده و 200 سخنران حضور یابند.

وی اضافه کرد: از تعدادی استادان خارج از کشور از کشور های آلمان، انگلیس، فرانسه و... در این کنگره دعوت به عمل آمده است.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی همچنین از برپایی نمایشگاه جانبی بیست و دومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران خبر داد و یادآور شد: 50 غرفه به عرضه آخرین دستاوردهای لوازم پزشکی و دارویی خواهند پرداخت.

وی گفت: در این کنگره پزشکان متخصص داخلی، فوق تخصصهای رشته مختلف، پزشکان عمومی، جراحان عمومی، پزشکان اطفال و رادیولوژیستها شرکت خواهند کرد.

خسرونیا اظهار داشت: تا کنون حدود 120 مقاله به دبیرخانه این کنگره رسیده است که در جلسه ای که با حضور بیش از 50 نفر از اعضای هیات علمی کنگره برپا شده است، تعدادی از این مقالات انتخاب شدند که به صورت سخنرانی و پوستر ارایه خواهد شد.

بیست و دومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 22 تا 25 اردیبهشت سال 90 در مرکز همایشهای رازی تهران برپا می شود.