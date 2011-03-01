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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

جزئیات برنامه انقلاب مردم بحرین طی هفته جاری

جزئیات برنامه انقلاب مردم بحرین طی هفته جاری

جزئیات دقیق برنامه های انقلاب خشم مردم بحرین طی هفته جاری (از اول تا چهارم مارس) به شرح زیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اوج گیری ناآرامی و قیام مردم بحرین علیه تبعض حاکمان منامه و آل خلیفه علیه مردم این کشور جمعیت ها در حال آماده شدن برای تظاهرات های جدید هستند. برنامه کلی این تظاهرات ها به شرح زیر است:
 
روز سه شنبه: 1/3/2011 ‏
- راهپیمائی جمعیتهای سیاسی بنام (راهپیمائی وحدت ملی) که از ساعت چهار عصر امروز اول مارس از مقابل بیمارستان سلمانیه به طرف میدان لؤلؤ ادامه می یابد.
 
روزچهارشنبه: 2/3/2011
- راهپیمائی شکستن بندها و زنجیرها که ساعت سه عصر روزچهارشنبه از میدان شهداء - میدان لؤلؤ- به طرف ساختمان وزارت کشور آغاز می شود وطی آن خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و دررأس آنان محمد بوفلاسه فعال ملی خواهند شد.

روز پنجشنبه: ‏​‏ 3/3/2011
ساعت هفت روز پنجشنبه مجموعه ای ازجوانان دختر و پسر که در مجتمع سیتی سنتر کار می کنند در اعلام همبستگی با انقلاب 14 فوریه دست از کار خواهند کشید و در مقابل مجتمع سیتی سنتر تجمع کرده و دست به راهپیمائی می زنند.
 
روز جمعه: 4/3/2011
- ساعت سه بعد از ظهر روز جمعه چهارم مارس راهپیمائی بزرگ مردمی تحت عنوان - خیزش روز جمعه - در اعتراض به کاشتن تخم فتنه طایفه گری از سوی سازمان رادیو وتلویزیون به سمت این سازمان خواهد بود.

نقاط تجمع:
از مقابل وزارت کار
از مقابل سازمان مرکزی اطلاعات و آمار
کد مطلب 1264379

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