جزئیات برنامه انقلاب مردم بحرین طی هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، با اوج گیری ناآرامی و قیام مردم بحرین علیه تبعض حاکمان منامه و آل خلیفه علیه مردم این کشور جمعیت ها در حال آماده شدن برای تظاهرات های جدید هستند. برنامه کلی این تظاهرات ها به شرح زیر است:

روز سه شنبه: 1/3/2011 ‏

- راهپیمائی جمعیتهای سیاسی بنام (راهپیمائی وحدت ملی) که از ساعت چهار عصر امروز اول مارس از مقابل بیمارستان سلمانیه به طرف میدان لؤلؤ ادامه می یابد.



روزچهارشنبه: 2/3/2011

- راهپیمائی شکستن بندها و زنجیرها که ساعت سه عصر روزچهارشنبه از میدان شهداء - میدان لؤلؤ- به طرف ساختمان وزارت کشور آغاز می شود وطی آن خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و دررأس آنان محمد بوفلاسه فعال ملی خواهند شد.



روز پنجشنبه: ‏​‏ 3/3/2011

ساعت هفت روز پنجشنبه مجموعه ای ازجوانان دختر و پسر که در مجتمع سیتی سنتر کار می کنند در اعلام همبستگی با انقلاب 14 فوریه دست از کار خواهند کشید و در مقابل مجتمع سیتی سنتر تجمع کرده و دست به راهپیمائی می زنند.



روز جمعه: 4/3/2011

- ساعت سه بعد از ظهر روز جمعه چهارم مارس راهپیمائی بزرگ مردمی تحت عنوان - خیزش روز جمعه - در اعتراض به کاشتن تخم فتنه طایفه گری از سوی سازمان رادیو وتلویزیون به سمت این سازمان خواهد بود.



نقاط تجمع:

از مقابل وزارت کار

از مقابل سازمان مرکزی اطلاعات و آمار