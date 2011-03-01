جزئیات برنامه انقلاب مردم بحرین طی هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، با اوج گیری ناآرامی و قیام مردم بحرین علیه تبعض حاکمان منامه و آل خلیفه علیه مردم این کشور جمعیت ها در حال آماده شدن برای تظاهرات های جدید هستند. برنامه کلی این تظاهرات ها به شرح زیر است:
روز سه شنبه: 1/3/2011
- راهپیمائی جمعیتهای سیاسی بنام (راهپیمائی وحدت ملی) که از ساعت چهار عصر امروز اول مارس از مقابل بیمارستان سلمانیه به طرف میدان لؤلؤ ادامه می یابد.
- راهپیمائی جمعیتهای سیاسی بنام (راهپیمائی وحدت ملی) که از ساعت چهار عصر امروز اول مارس از مقابل بیمارستان سلمانیه به طرف میدان لؤلؤ ادامه می یابد.
روزچهارشنبه: 2/3/2011
- راهپیمائی شکستن بندها و زنجیرها که ساعت سه عصر روزچهارشنبه از میدان شهداء - میدان لؤلؤ- به طرف ساختمان وزارت کشور آغاز می شود وطی آن خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و دررأس آنان محمد بوفلاسه فعال ملی خواهند شد.
روز پنجشنبه: 3/3/2011
ساعت هفت روز پنجشنبه مجموعه ای ازجوانان دختر و پسر که در مجتمع سیتی سنتر کار می کنند در اعلام همبستگی با انقلاب 14 فوریه دست از کار خواهند کشید و در مقابل مجتمع سیتی سنتر تجمع کرده و دست به راهپیمائی می زنند.
- راهپیمائی شکستن بندها و زنجیرها که ساعت سه عصر روزچهارشنبه از میدان شهداء - میدان لؤلؤ- به طرف ساختمان وزارت کشور آغاز می شود وطی آن خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و دررأس آنان محمد بوفلاسه فعال ملی خواهند شد.
روز پنجشنبه: 3/3/2011
ساعت هفت روز پنجشنبه مجموعه ای ازجوانان دختر و پسر که در مجتمع سیتی سنتر کار می کنند در اعلام همبستگی با انقلاب 14 فوریه دست از کار خواهند کشید و در مقابل مجتمع سیتی سنتر تجمع کرده و دست به راهپیمائی می زنند.
روز جمعه: 4/3/2011
- ساعت سه بعد از ظهر روز جمعه چهارم مارس راهپیمائی بزرگ مردمی تحت عنوان - خیزش روز جمعه - در اعتراض به کاشتن تخم فتنه طایفه گری از سوی سازمان رادیو وتلویزیون به سمت این سازمان خواهد بود.
نقاط تجمع:
از مقابل وزارت کار
از مقابل سازمان مرکزی اطلاعات و آمار
- ساعت سه بعد از ظهر روز جمعه چهارم مارس راهپیمائی بزرگ مردمی تحت عنوان - خیزش روز جمعه - در اعتراض به کاشتن تخم فتنه طایفه گری از سوی سازمان رادیو وتلویزیون به سمت این سازمان خواهد بود.
نقاط تجمع:
از مقابل وزارت کار
از مقابل سازمان مرکزی اطلاعات و آمار
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