فارسیها برای تهیه بلیط اتوبوسهای برون شهری سریعتر مراجعه کنند

احمد خواست خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: در صورتیکه افراد قصد مسافرت داشته و اقدام به تهیه بلیط نکنند پایانه های استان هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد به همین دلیل اگر قصد سفر دارند اید هرچه سریعتر اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش فروش اینترنتی بلیط اتوبوس در استان فارس بیان کرد: از یکم تا هشتم اسفند ماه تهیه بلیط به صورت اینترنتی در فارس انجام شد که به رغم اینکه تمامی دفاتر فروش بلیط اقدام به پیش فروش اینترنتی می کردند اما استقبال مردم کم بود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری استان فارس اظهار داشت: طی این مدت 800 بلیط به صورت اینترنتی پیش فروش شد به رغم اینکه فکر می کردیم که استقبال بهتری از فروش اینترنتی صورت می گیرد.

وی در خصوص اینکه بیشترین پیش فروش اینترنتی بلیط مربوط به چه استانهایی بوده، بیان کرد: در بررسیهای اولیه تهران، مشهد و اصفهان از بیشترین استانهایی بوده که مردم استان فارس قصد سفر به آن استانها را در ایام نوروز دارند.

خواست خدایی در ادامه در رابطه با افزایش قیمت بلیط بیان کرد: در گذشته 15 درصد به قیمت بلیط ها در سراسر کشور افزوده شد ولی در حال حاضر هیچگونه افزایش قیمتی در سطح استان فارس نداریم.