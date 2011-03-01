نخست وزیر فرانسه نسبت به برگزاری جلسه نقش اسلام در فرانسه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه در گفتگو با رادیو فرانسه گفت: اگر این جلسه بررسی بر اسلام تمرکز کند و به نظر برسد که این اقدام راهی برای تاریک جلوه دادن جامعه مسلمان است به وضوح می‌گویم که با آن مخالف هستم.

وی افزود: اما اگر این جلسه بحث و بررسی با اهداف دیگر چون بحث و بررسی سکولاریسم قرار است برگزار شود می‌تواند جلسه سودمندی باشد.

ژان فرانسوا کوپ رئیس حزب حاکم اتحادیه جنبش مردمی اخیراً اعلام کرده بود که درنظر دارد جلسه بحث و بررسی درباره دین به‌ویژه اسلام برگزار کند.

نیکولاسارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز روز 10 فوریه (21 بهمن) اظهار داشت که کثرت‌گرایی فرهنگی با شکست مواجه شده و باید در این کشور اسلام فرانسوی به جای اسلام در فرانسه وجود داشته باشد.

فیون اظهار داشت: مسئله کمکهای مالی به اماکن عبادی پرسشی است که باید پرسیده شود. در این جلسه همچنین باید مسئله آموزش ائمه جماعات که تاکنون به درستی بررسی نشده نیز مورد بحث قرار گیرد.

دولت فرانسه در سال 2009 نیز بحث گسترده هویت ملی را به راه انداخت که از سوی منتقدان به یک شکست و ضعف تعبیر شد و بی درنگ مسکوت شد.

منتقدان اظهار می‌دارند که جلسات دولتی پیشین سارکوزی درباره هویت ملی در سال 2009- 2010 به ممنوعیت پوشش صورت در اماکن عمومی منتهی شد و مشخص شد که مسلمانان چقدر از شرایط خود ناراضی بوده و احساس انزوا می‌کنند.

در این کشور بین 5 تا 6 میلیون مسلمان زندگی می کنند که این تعداد بزرگترین جامعه مسلمان اروپا را تشکیل داده‌اند.