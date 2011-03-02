رئیس مشاوران جوان استان قزوین انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، با صدور حکمی از سوی احمد عجم استاندار قزوین مهدی مدرسی به عنوان رئیس مشاوران جوان استان منصوب شد.

در حکم استاندار قزوین خطاب به مدرسی آمده است: با توجه به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی و شناخت استعدادها و توانمندی های جوانان استان به موجب این حکم به سمت ریاست گروه مشاوران جوان استاندارمنصوب می شوید.

در ادامه این حکم آمده: امید است با توکل به خداوند سبحان در انجام امور محوله به منظور تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست های دولت خدمتگزار موفق و مؤید باشید.

مدرسی پیش از این مدیر سازمان ملی جوانان استان قزوین بود.



