به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه ابتدا محسن جانجانی، دبیر چهارمین طرح ملی گزارشی از فعالیت‌های دبیرخانه را ارائه کرد. وی موفقیت اصلی این دوره را همکاری صمیمانه عوامل اجرایی دانست و با توجه به شروع فعالیت دبیرخانه از ابتدای سال 89 ، ارائه برنامه‌ریزی منظم و تقویم اجرایی را از امتیازات این دوره برشمرد.

جانجانی فعالیت چشمگیر کمیته تبلیغات در این دوره را منحصر به فرد ذکر کرد و گفت: اکثر کارهای تبلیغی این دوره برای اولین بار انجام شده است. تبلیغ گسترده در سطح خبرگزاری‌های دینی و سایت‌ها و مرجع‌های وبلاگی بر اساس برنامه منظم و از قبل تعیین شده، مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری در تبلیغات محیطی و پخش تیزراین طرح در سطح شهر تهران از جمله اقدامات این کمیته بود.

وی نحوه داوری آثار رسیده به دبیرخانه را با توجه به تجارب سه دوره گذشته را نیز از جمله اتفاقات مبارک این دوره دانست. در ادامه این جلسه حجت الاسلام لطفی نیاسر، مدیر رادیو معارف ضمن تشکر از شایسته برگزار شدن این دوره ، کار برای ائمه اطهار را مایه مباهات دانست و خواستار قدر شناسی از این افتخار بزرگ شد.

جانجانی تشکیل یک هیئت حسینی در فضای اینترنت را در این بازار پرآشوب از افتخارات رادیو معارف دانست و از همه کسانی که بر سردرب وبلاگ خود پرچم حسینی را به اهتزاز درآوردند تشکر کرد.

در پایان این جلسه از کلیه عوامل اجرایی تقدیر شد.