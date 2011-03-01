جزئیات گزارش مجلس از حادثه 25 بهمن/ فضای مجلس خبرگان علمایی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین فدایی عضو کمیته پیگیری مسائل فتنه و حادثه 25 بهمن در مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش مجلس درباره حادثه 25 بهمن گفت: تلاش کمیته 5 نفره که متشکل از نواب 5 کمیسیون مجلس بوده است منتهی به تهیه گزارشی با 15 پیشنهاد شده که مستندات آن از سوی دستگاه های امنیتی و قضایی نیز رویت شده است.

وی افزود: عدم قرائت این گزارش از سوی هیئت رئیسه به این دلیل بوده که این گزارش در دستور جلسات هفتگی ثبت نشده بود و به همین دلیل قرار شد گزارش فردا در صحن علنی مجلس قرائت شود.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی معتقدند این گزارش به دلیل وجود مطالب محرمانه در صحن علنی قرائت نشده است و قرار است اصلاح شود گفت: گزارش هیچ مشکلی ندارد و اصلاحی در آن صورت نمی گیرد و فردا در صحن علنی قرائت می شود.

نماینده تهران همچنین اظهار داشت: بر اساس مستندات این گزارش منشاء وقایع 25 بهمن ماه آمریکا و انگلیس هستند و عوامل داخلی فریب خورده نیز تحت تاثیر آنها اقداماتی را انجام داده اند.

وی ادامه داد: سران فتنه، آمریکا، انگلیس و اسرائیل هستند و به افرادی که عوامل آنها در داخل کشورند و به تحریک افکار عمومی و امنیت ملی پرداخته اند و آن را مخدوش کرده اند در این گزارش توجه شده است.

فدایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ارزیابی شما از حضور و کاندیداتوری آیت الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری چیست گفت: نباید فضای انتخابات مجلس خبرگان را با نظرات مثبت و منفی درگیر کنیم. بلکه این فضا، فضای علمایی است.

وی در پاسخ به اینکه چرا در میان دوره آیت الله مهدوی کنی ریاست را نپذیرفتند گفت: آیت الله مهدوی کنی همواره از ناحیه جسمی و سلامتی خود ملاحظاتی داشته اند که در برخی تصمیماتشان موثر بوده است اما این موضوع به این معنا نیست که ایشان واجد شرایط نبوده اند چرا که آیت الله مهدوی کنی همواره صلاحیت ریاست مجلس خبرگان را داشته اند و به دلیل ملاحظات ثانویه داوطلب نمی شدند.

فدایی در بیان ارزیابی خود از فضای رقابتی ریاست مجلس خبرگان گفت: من تصور نمی کنم در سطح ریاست خبرگان رهبری مباحث رقابتی همچون گروه های سیاسی و جریانات سیاسی وجود داشته باشد و بهتر است این گونه مسائل در سطح رسانه ها به این شکل مطرح نشود.