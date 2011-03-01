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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

فیضی خبرداد:

جایگاه پایین ایران در فناوری اطلاعات/ ضریب نفوذ یک درصدی در اینترنت باندپهن

جایگاه پایین ایران در فناوری اطلاعات/ ضریب نفوذ یک درصدی در اینترنت باندپهن

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با انتقاد از جایگاه پایین ایران در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات گفت: ضریب نفوذ پهنای باند اینترنت در دنیا 60 درصد و در ایران 4/1 درصد گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر فیضی امروز سه شنبه در کنفرانس شهروند الکترونیک و تلفن همراه جایگاه ایران را در توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات نسبت به کشورهای جهان پایین دانست و به مقایسه شاخص های توسعه یافتگی ICT در دنیا در مقایسه با ایران پرداخت و اظهار داشت: بر اساس شاخص‌های ITU ، ضریب نفوذ تلفن همراه در دنیا 150 درصد و در ایران 71 درصد است در همین حال ضریب نفوذ اینترنت در دنیا 100 درصد گزارش شده که این ضریب نفوذ در ایران تنها 5/27 درصد است این آمار نشان از جایگاه پایین ایران در زیرساخت‌های فناوری دارد.

وی گفت: بر اساس اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شبکه‌های باندپهن (پرسرعت) نه‌ تنها در توسعه اقتصادی بلکه در توسعه اجتماعی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و این درحالی است که ضریب نفوذ باند پهن در دنیا 60 درصد و در ایران حدود یک درصد گزارش شده است.
 
وی عدم تولید محتوا و کاربرد آن در نظام اداری و سازمان‌ها را مهمترین نقطه ‌ضعف ایران در توسعه فناوری اطلاعات عنوان کرد و ادامه داد: تولید و توسعه محتوای الکترونیکی در ایران بلاتکلیف و بدون متولی رها شده است.
 
فیضی با بیان اینکه دنیا با حرکت بسیار سریع به سمت مجازی شدن در حال حرکت است و جاماندن از آن موجب وارد شدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر و در نتیجه تحمل هزینه‌های گزاف برای کشور و مردم می‌شود، بر فرهنگ ‌سازی بر روی توسعه محتوا به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در زمینه دولت الکترونیک تاکید کرد.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: 80 درصد مراجعات مردم به ادارات و نهادهای دولتی برای کسب اطلاع است که در صورت توسعه محتوا می‌توان در جهت پیشبرد دولت الکترونیک قدم برداشت همچنین تولید و توسعه محتوا و کاربرد آن باید از انحصار خارج و اپراتورها به جای رقابت در این زمینه اقدام به تولید محتواهایی کنند که در جامعه نقش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند.
 
وی تاخیر در اجرای مصوبات و عملیاتی شدن آن را یکی دیگر از عوامل عقب ماندن ایران از فناوری اطلاعات در دنیا دانست و گفت: وجود موانع در سیستم‌های دولتی نیاز به آسیب‌شناسی دارد چرا که برای مثال با توجه به بسترهای ایجاد شده در واگذاری تلفن همراه در 98 درصد نقطه کشور و واگذاری به روز تلفن ثابت، همچنان ضریب نفوذ تلفن ثابت ایران در 35 درصد متوقف شده است همچنین در هر ثانیه 200 هزار پیامک در دنیا رد و بدل می‌شود که دارای محتوایی فرهنگی و اقتصادی است اما این محتوا در ایران به فکاهی تعلق دارد.
کد مطلب 1264388

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