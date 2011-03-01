به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر صبح امروزسه‌شنبه 10 اسفندبا حضور رئیس جمهور در تالار وحدت برگزار شد.

محمود احمدی‌نژاد در این برنامه با اشاره به فضائل شعر به عنوان جلوه‌ای از هنرهای آسمانی گفت: شعر تلاشی مقدس برای عبور از وادی عقل به وادی عشق و تجلی عقل است در افقی والاتر. شعر زبان مشترک دل‌های آدمیان است و شاعری تجلی یک تکاپوی تماشایی برای برکشیدن انسان و ظهور پی در پی او در افق‌های بالاتر و والاتر.

رئیس جمهور افزود: شاعران فریاد رسای انسان برای تجربه عشق و تنفس در ملکوت ازش‌های متعالی‌اند.

وی اضافه کرد: خدای را سپاسگزارم که ایران و سرزمین بزرگان گلستانی از گل‌های به بار نشسته خوش‌عطر و خوش‌رنگ از انسان‌های متعالی است. همانها که حقیقت عشق رابه نظرم و نثر کشیده‌اند.

احمدی‌نژاد ادامه داد: آثار به جا مانده از شاعران و سخنسرایان این سرزمین سرشار از عشق و امید و یگانه‌پرستی است و شاعران ما عارفان زمان خویش و همه زمان‌ها هستند. آنها شیفته لقای خدا و جمال حق و در پی وصل انسان کامل هستند.

رئیس جمهور دلیل ماندگاری و بالندگی پارسی زبانان نغزگو را برگزیده شدن آنان به دریای رحمانی و چشمه زلال ولایت ربانی توصیف کرد و گفت: ملت عزیز ایران و دیگر ملت‌هایی که رایحه دل‌انگیز آثار این بزرگان را استشمام کرده‌اند، دائماً روح تشنه خود را از زلال معرفت سیراب می‌کنند.

وی تاکید کرد: روشن است که شعر برای بیان عواطف و ادراکات و مقاصد شاعر و بیان بلند و زیبای آرمان‌ها و آرزوی بشری است. بشریت امروز بیش از هر زمان به این معارف نیاز دارد. امروز ملت‌ها به دنبال گمشده مشترک انسانی‌اند و روشن است که توحید، عدالت، پاکی و عشق همه تنها در وجود انسان کامل قابل تحقق است.

احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش جشنواره شعر فجر را میقات عاشقان دلسوخته توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد هر سال پربارتر و پرشورتر از دوره قبلش برپا شود.

رئیس جمهور با اشاره به فقدان شاعران برگزیده در بعضی از بخش‌های جشنواره شعر فجر گفت: اگر من عضو هیئت داوران جشنواره شعر فجر بودم، همه شرکت کنندگان را به عنوان برنده اول معرفی می‌کردم چرا که قدم نهادن در وادی عشق خود اول شدن است.

وی در ادامه به قرائت اشعاری از رودکی، سعدی، عطار، خواجوی کرمانی، وحشی بافقی، حافظ، پروین اعتصامی و باباطاهر پرداخت و با اشاره به غنای این اشعار تاکید کرد: اگر این فرهنگ و اندیشه امروز به دنیا معرفی شود و در دل‌ها و جان‌های بشریت جاری شود، مشکلی در جامعه بشری نخواهد ماند.

احمدی‌نژاد گفت: ریشه مشکلات از آنجاست که دل‌ها و اندیشه‌ها از ‌عشق حقیقی و شناخت حقیقت انسان غافل شده‌اند. دلی که سرشار ازعشق است موری را هم نمی‌آزارد چه برسد به ساختن بمب‌ها و کشتار انسان‌ها و قتل‌عام‌ها.

رئیس جمهور افزود: هر جای دنیا که شاعری هست، وقتی به کُنه دل و اندیشه او رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که سرشار از عشق پاک و سوزان است. شاعری قدم نهادن در راه کمال و رسیدن به وادی عشق، عبور از عقل برای رسیدن به عشق و رسیدن به عشق برای جاری شدن در لایتناهی هستی است.

در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره ین‌المللی شعر فجر همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان این وزارتخانه و شاعران داخلی و خارجی نیز حضور داشتند.

گزارش تکمیلی این مراسم متعاقباً ارسال می‌شود.