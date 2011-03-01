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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

ابراهیم زاده:

ذوب‌آهن امسال کار سختی در پیش دارد

ذوب‌آهن امسال کار سختی در پیش دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: تیم ما در فصل جاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کار دشوارتری از فصل گذشته دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور ابراهیم زاده در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار با الامارات در لیگ قهرمانان آسیا در هتل کوثر اصفهان اظهار داشت: ذوب‌آهن در فصل گذشته بنابر ادعای رسانه‌های مختلف در گروه مرگ قرار داشت و با نتیجه‌گیری در آن گروه نشان داد که می‌تواند در گروه مرگ زندگی کند و به نظر من در فصل جاری نیز شرایط سختی در پیش داریم.

وی با بیان اینکه هدف ما در فصل جاری صعود به دور بعد است، تصریح کرد: سال گذشته کسی از ذوب آهن انتظار چندانی نداشت اما نتایج ما در فصل گذشته باعث شده که امسال انتظارات از ما بالاتر رود و همه به چشم نائب قهرمان به ذوب آهن نگاه کنند.

سرمربی تیم با اشاره به لزوم نتیجه‌گیری بازیکنان تیم اصفهانی در نخستین دیدار این تیم اظهار داشت: کار ما در روز اول سخت تر است به خصوص اینکه الامارات تیمی باهوش است و آخرین بازیش در لیگ امارات مقابل الجزیره صدرنشین این لیگ بازی خوبی انجام داد و با هدف و با برنامه بازی کرد.

وی در خصوص شرایط محمد صلطالی کاپیتان ذوب آهن نیز گفت: صلطالی یکی از بهترینهای ماست و در حال حاضر در شرایط خوبی به سر می برد.

ابراهیم‌زاده با بیان اینکه همه چیز برای صعود به صبر بازیکنان ما بستگی دارد، خاطرنشان کرد: ما باید در دیدار فردا گل نخست را به ثمر برسانیم و تلاش کنیم که با برتری در میدان، شرایط خوبی برای خود رقم بزنیم بنابراین باید با صبر بازی کنیم.

دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و الهلال عربستان از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 18 و 30 دقیقه فردا در ورزشگاه فولادشهر آغاز می شود.

کد مطلب 1264390

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