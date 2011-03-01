به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور ابراهیم زاده در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار با الامارات در لیگ قهرمانان آسیا در هتل کوثر اصفهان اظهار داشت: ذوب‌آهن در فصل گذشته بنابر ادعای رسانه‌های مختلف در گروه مرگ قرار داشت و با نتیجه‌گیری در آن گروه نشان داد که می‌تواند در گروه مرگ زندگی کند و به نظر من در فصل جاری نیز شرایط سختی در پیش داریم.

وی با بیان اینکه هدف ما در فصل جاری صعود به دور بعد است، تصریح کرد: سال گذشته کسی از ذوب آهن انتظار چندانی نداشت اما نتایج ما در فصل گذشته باعث شده که امسال انتظارات از ما بالاتر رود و همه به چشم نائب قهرمان به ذوب آهن نگاه کنند.

سرمربی تیم با اشاره به لزوم نتیجه‌گیری بازیکنان تیم اصفهانی در نخستین دیدار این تیم اظهار داشت: کار ما در روز اول سخت تر است به خصوص اینکه الامارات تیمی باهوش است و آخرین بازیش در لیگ امارات مقابل الجزیره صدرنشین این لیگ بازی خوبی انجام داد و با هدف و با برنامه بازی کرد.

وی در خصوص شرایط محمد صلطالی کاپیتان ذوب آهن نیز گفت: صلطالی یکی از بهترینهای ماست و در حال حاضر در شرایط خوبی به سر می برد .

ابراهیم‌زاده با بیان اینکه همه چیز برای صعود به صبر بازیکنان ما بستگی دارد، خاطرنشان کرد: ما باید در دیدار فردا گل نخست را به ثمر برسانیم و تلاش کنیم که با برتری در میدان، شرایط خوبی برای خود رقم بزنیم بنابراین باید با صبر بازی کنیم.

دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و الهلال عربستان از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 18 و 30 دقیقه فردا در ورزشگاه فولادشهر آغاز می شود.