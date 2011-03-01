هزار و ۲۶۰ تن مرغ منجمد در قم ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالی پور صبح سه‌شنبه در کنفرانس خبری در خصوص تنظیم بازار نوروز سال ۹۰ و اقدامات سازمان بازرگانی در خصوص ذخیره میوه که در محل سازمان بازرگانی استان قم برگزار شد از دایر شدن 50 غرفه عرضه میوه در ایام نوروز در سطح استان قم خبر داد و گفت: همزمان با شروع عرضه میوه در ایام نوروز ۵۰ بازرس برای نظارت برای عدم بروز تخلف تا زمان دایر بودن غرفه‌ها حضور خواهند داشت.



وی اظهار داشت: مباشرین تأمین میوه شب عید تعیین شده‌اند و هم اکنون در حال تخلیه میوه‌ها در انبار‌ها و سردخانه‌های استان هستند.



رئیس سازمان بازرگانی قم همچنین در خصوص عرضه مرغ در ایام نوروز اضافه کرد: در درجه اول تمام تلاشمان بر عرضه مرغ گرم در بازار است و بعد از آن از مرغ‌های منجمد برای تنظیم بازار استفاده خواهد شد.



وی بیان داشت: در حال حاضر یک هزار و ۲۶۰ تن مرغ منجمد برای ایام نوروز در انبار‌ها ذخیره شده و موجود است.



عالیپور اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار ۵۰۰ تن پرتقال و یک هزار ۳۰۰ تن نیز سیب در انبار‌ها و سرد خانه ذخیره شده و همچنین ۳۳۵ تن برنج نیز ذخیره احتیاطی برای ایام نوروز تأمین شده است.



کمبود میوه در سال جاری نخواهیم داشت



وی با اشاره به اینکه در سال جاری کمبود میوه در استان قم نخواهیم داشت گفت: تمام تلاشمان تأمین کالا و تنظیم بازار است و خوشبختانه در سال جاری با کمبود میوه و مرغ در استان مواجه نخواهیم بود.



رئیس سازمان بازرگانی قم در خصوص زمان برگزاری نمایشگاه بهاره در استان قم اظهار داشت: نمایشگاه بهاره از امروز سه‌شنبه دهم اسفندماه به مدت یک هفته تا ۱۷ اسفند سال جاری شروع به فعالیت خواهد کرد که در فاز نخست محصولات البسه کیف و کفش و پوشاک عرضه خواهد شد.



وی ادامه داد: فاز بعدی این نمایشگاه دو روز بعد از مرحله نخست در زمینه عرضه محصولات پروتئینی مواد غذایی و خشک بار‌ها شروع به فعالیت خواهد کرد.



عالیپور اظهار داشت: تمام اصناف و مراکز عرضه کالا باید درج قیمت بروی کالاهای خود داشته باشند و این امر از ابتدایی‌ترین حق یک مشتری است و به مردم توصیه می‌شود در صورت درج نشدن قیمت بروی محصولات از خرید آن خودداری کنند.