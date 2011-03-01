احکام و قوانین اسلام در برگیرنده ترقی و تعالی همه جوامع است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت ‌الاسلام ولی الله مصائبی صبح سه شنبه در جمع کارکنان سپاه بیت‌ المقدس کردستان خانواده‌های آنها با اشاره به اینکه اسلام تضمین کننده رشد و کمالات همه جانبه جامعه بشری است، اظهار داشت: اسلام دین خاتم و کامل ترین دین آسمانی به شمار می‌ رود که پیروی و تابع این دین بودن وظیفه هر فرد مسلمان در جوامع اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه اسلام از بدو ظهور خود را با یک دید جهانی بر مردم عرضه کرد، افزود: اسلام جهانی بوده و جهانی نیز می ‌اندیشد و به همین دلیل بعد از گذشت هزاران سال دستورات این دین الهی همچنان به روز و جدید به نظر می رسد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان ادامه داد: جامعه دینی براساس برادری و اخوت و مساوات بنا نهاده شده و همه باید با همنوعان خود با مسالمت و مهربانی رفتار کنند.

وی با اشاره به اینکه وظیفه همه ما مسلمانان است که در راستای توجه به دستورات دینی و اسلامی تلاش کنیم، خاطرنشان کرد: بی‌شک همه افراد مسلمان با پیروی از دستورات اسلام و کتاب قرآن کریم به سعادت و پیشرفت دست می ‌یابند.

حجت الاسلام مصائبی افزود: دین برنامه ‌ای برای زندگی دنیوی و اخروی انسان‌ها است و کسانی که با خداوند هستند و او را می‌شناسند در آرامش کامل به سر می ‌برند.

وی در پایان سخنان خود هدف از خلقت انسان را رسیدن به قرب الهی و سعادت و کمال بیان کرد و یادآور شد: دین اسلام در راستای تحقق این اهداف تلاش می‌کند و هر کسی این را دین برگزیند و از دستورات آن پیروی کند به قرب الهی دست پیدا کرده است.

در پایان این مراسم که به مناسبت هفته تربیت خانواده در سپاه بیت المقدس برگزار شد به برندگان مسابقه قرآنی جوایزی اهدا شد.