پایتخت معنوی برای میهمانی ملی آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در آستانه فرا رسیدن تعطیلات نوروزی دستگاههای مختلف خدماتی دومین کلان شهر مذهبی، خود را برای استقبال از بهار و "میهمانی ملی " در مشهد الرضا، آماده می کنند.

پایتخت معنوی ایران اسلامی، به دلیل وجود مضجع شریف هشتمین امام معصوم(ع) همواره میعادگاه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است و طبق یک رسم دیرین در روزهای پایانی سال، سال تحویل و تعطیلات نوروزی، پذیرای میلیونها زائر از جای جای میهن اسلامی است.

این مساله باعث شده تا در ایام نوروز همه ساله بین پنج تا هفت میلیون زائر به این کلانشهر سفر نمایند.

آمار نشان می دهد شوق زیارت، هر سال بر خیل مسافران دومین کلان شهر مذهبی جهان افزوده است، بطوریکه در حال حاضر سالانه بیش از 20 میلیون زائر و مسافر به این شهر مقدس سفر می کنند.

این حضور بویژه در ایام نوروز نیازها و خدمات متعددی را طلب می کند که تامین آن نیازمند برنامه ریزی است.

اسکان، ترافیک سنگین در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر، محدودیت پارکینگ ها و اماکن اقامتی، افزایش خود سرانه قیمتها، بحث ایاب و ذهاب در سطح شهر و بازگشت مسافران به مقاصدشان از جمله مهمترین مشکلاتی است که زائران در طول سالهای گذشته کم و بیش با آن مواجه بوده اند.

اما امسال دستگاههای خدمات رسان می کوشند تا با بسیج همه امکانات، ضمن آماده سازی فضای شهری و استقبال از مسافران نوروزی، خدمات مورد نیاز زائران را فراهم نمایند.

چهره مشهد را دگرگون می کنیم

مسئولان وعده داده اند، مجاوران و زائران در نوروز90 شاهد سیمای متفاوتی در این شهر خواهند بود.

در این باره شهردار مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که چهره مشهد را برای نوروز امسال دگرگون می شود، گفت: به این منظور ستاد استقبال از بهار از چندی قبل آغاز بکار کرده است.

محمد پژمان اظهارداشت: این ستاد علاوه بر زیبا سازی، اقدامات گسترده ای را برای خلق جلوه های بصری متناسب با این ایام، انجام خواهد داد.

وی با اشاره به مشارکت هنرمندان در زیباسازی مشهد، تصریح کرد: در چند سال اخیر با مشارکت هنرمندان میادین و خیابانهای اصلی این شهر، زیبا سازی و نمادهای مناسب نیز نصب شده است.

وی با اشاره به استقبال زائران و مجاوران از طرح زیبا سازی این شهر در نوروز سالهای گذشته، افزود: این طرح در نشاط عمومی نیز بسیار موثر بوده است و در نوروز امسال نیز شاهد نوآوری های متعددی برای تحقق این مهم خواهیم بود.

مدیر امور هنری شهرداری مشهد نیز اظهارداشت: چهره مشهد با آثار هنرمندان، اساتید دانشگاه و دانشجویان در آستانه نوروز 90 تازه می شود.

هادی مظفری افزود: از سال 87 تا امروز نزدیک 32 اثر حجمی در شهر مشهد نصب شده و تا پایان سال هشت اثر حجمی دیگر اضافه خواهد شد.

وی یادآور شد: تا به حال نزدیک به 192 هزار متر مربع نقاشی دیواری در شهر مشهد کشیده شده است.

وی گفت: استقبال مردم از آثاری که در نوروز سال 88 در میادین و خیابان های شهر نصب شده بود بسیار خوب بود و در نظر سنجی که صورت گرفت 92درصد مردم از این طرح ها رضایت داشتند.

آماده سازی دو هزار و 800 موزه ، اماکن تاریخی و جاذبه گردشگری

بیش از دو هزار و 800 موزه، اماکن تاریخی و جاذبه گردشگری در خراسان رضوی آماده بازدید گردشگران و مسافران نوروزی مشهد مقدس است.

همزمان با این ایام 40 موزه در خراسان رضوی همچون موزه های مردم شناسی در شهر هایی چون مشهد، گناباد، تربت حیدریه، تربت جام، خوافچناران، قوچان، کلات نادری، فریمان، خواف، سبزوار، تایباد و موزه های آستان قدس رضوی پذیرای زائران رضوی و مهمانان نوروزی خواهد بود.

در این باره مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام شده برای استقبال از مسافران نوروزی گفت: بقاع متبرکه و آثار تاریخی در مسیر زائران به مشهد، در ایام نوروز آماده پذیرایی از مسافران است.

محسن لشکری با بیان این که بیش از یک میلیون نفردر نوروز 89 از آثار تاریخی و گردشگری خراسان رضوی دیدن کرده اند، افزود: این افراد از 25 اسفند پارسال تا پایان سیزدهمین روز نوروز از موزه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی و اماکن گردشگری این استان بازدیدکرده اند که بیش از 300 نفر آنان گردشگران خارجی بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه نوروز با آمادگی کامل به استقبال زائران خواهیم رفت، ادامه داد: با هدف برطرف کردن بخشی از نیازمندی‌های زائران در مسیر مشهد، امسال تلاش می‌کنیم تا آثار تاریخی این مسیر آماده بازدید شود.

وی با تاکید بر اقامت مناسب زائران در زمان تحویل سال، تصریح کرد: علاوه بر اماکن اقامتی، حسینیه‌ها، سالن‌های ورزشی و آموزشگاه‌ها برای اسکان آماده می‌شود.

لشکری از طرح تشدید نظارت بر اماکن اقامتی و مسافرتی خراسان رضوی خبر داد و گفت: خراسان رضوی دارای 132 هتل، 268 هتل آپارتمان، 527 مهمانپذیر و 54 پانسیون است.

وی افزود: نظارت بر این اماکن یکی از مهمترین سیاستهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایام نوروز است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: واحد های بین راهی و رستوران های ییلاقی نیز، زیر ذره بین میراث فرهنگی خراسان رضوی هستند.

وی گفت: طرح تشدید نظارت بر اماکن اقامتی آغاز شده است و تا 15 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

هتلها گران نمی شود

این مسئول گفت: یکی از دغدغه های زائران در هنگام حضور در مشهد مساله اسکان و افزایش بی ضابطه نرخ های مراکز اقامتی است، در این خصوص مسئولان این شهر می کوشند تا مشکلات اسکان زائران در نوروز 90 به حداقل ممکن کاهش یابد.

در این باره رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی با بیان اینکه برای نخستین بار هتلهای مشهد در نوروز سال آینده افزایش نرخ ندارند، گفت: هتلداران این استان تصمیم دارند به منظور کمک به اجرای بهتر طرح هدفمندی یارانه ها از افزایش نرخ هتلها خودداری کنند و قیمت اتاقهای خود را همانند نرخ سال جاری ارائه دهند.

محمد قانعی به خبرنگار مهر گفت: در روزهای آینده به هتلداران ابلاغ می کنیم تا قیمت اتاقها را طبق نرخ سال جاری دریافت کنند.

وی افزود: در سال جدید بعد از ایام نوروز امکان افزایش نرخ وجود دارد اما اکنون به این دلیل که حداقل هزینه اقامت در سبد هزینه های سفر اعم از حمل و نقل، اسکان و خوراک بالا نرود این طرح را اجرایی می کنیم.

رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی گفت: حل مشکل افزایش هزینه های هتل با افزایش نرخ اتاق جبران نمی شود چون اگر بخواهیم که هزینه اتاق را به صورت غیر معمول بالا ببریم دیگر همان مسافر که اکنون با تخفیف 50 درصدی به هتل می آید را هم نخواهیم داشت.

بسیج امکانات 450 زائرسرای دولتی و 13 هزار کلاس درس

این در حالی است که امکانات آموزش و پرورش خراسان رضوی و شهرداری مشهد برای اسکان زائران نوروزی آماده شده است.

به گفته مسئولان طی چند روز آینده کمپهای مشهد آماده می شوند و علاوه بر آن13 هزار کلاس درس، 31 ستاد اسکان و 10 خانه معلم آماده پذیرایی از مسافران نوروزی در خراسان رضوی بویژه این کلانشهر است.

در این باره رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: 200 ستاد اسکان در کل کشور، فرهنگیان و خانواده آنان را در آغاز سال جدید پذیرش می کند.

علی تجعفری افزود: خانه معلم مشهد به ازای هر تخت، 75 هزار ریال با سرویس صبحانه از زائران دریافت می کند.

وی گفت: مدارس درجه "الف" با امکانات یخچال، سیستم گرمایش و سرمایش، پتو وت شک، حمام و به صورت مفروش برای 5 نفر، شبی 90 هزار ریال به فرهنگیان واگذار می شود.

وی با اشاره به این که مدارس درجه "ب"، شبی 60 هزار ریال و درجه "ج" شبی 40 هزار ریال از متقاضیان دریافت می کنند در خصوص کارت سفر فرهنگیان، گفت: این کارت از سوی سازمان گردشگری و بانک سپه در اختیار فرهنگیان گذاشته شد.

وی ادامه داد: یک میلیون و 680 هزار نفر در نوروز و تابستان سال قبل از امکانات آموزش و پرورش این استان استفاده کردند.

وی از اهدای بسته های فرهنگی شامل ادعیه و متبرکات آستان قدس و بسته های بهداشتی شامل ملحفه و مواد شوینده در مدارس به اسکان یافته گان خبر داد و افزود: در مبادی ورودی شهر از جمله راه آهن و پایانه مسافربری، پایگاههای ویژه پذیرش فرهنگیان کشور تا پایان تعطیلات نوروز فعالیت 24 ساعته خود را ادامه می دهند.

این در حالی است که 450 زائرسراها و مراکز اقامتی دولتی با تمام ظرفیت خود را برای پذیرایی از مسافران آماده کرده اند.

این مراکز که بیش از 25 هزار نفر ظرفیت دارند، بیشتر متعلق به سازمانها، بانکها و دستگاهای اجرایی پایتخت است اما تعدادی نیز متعلق به سازمانهای دولتی استانی است.

تدارک گسترده راه آهن

اما در حوزه حمل ونقل علاوه بر پایانه ها و فرودگاه بین المللی این شهر، راه آهن نیز با پیش فروش بلیط های نوروزی، تدارک وسیعی برای مسافران خود انجام داده است.

مدیرکل راه‏آهن خراسان با بیان این 30 درصد مسافران مشهد توسط راه آهن جابجا می شود به خبرنگار مهر در مشهد، گفت: تلاش می کنیم تا با ارائه خدمات مناسب رضایت زائران امام رضا (ع) را فراهم نمائیم.

محمدهادی ضیایی‏مهر با اشاره به برنامه های نوروزی راه آهن خراسان اظهار داشت : با برنامه ریزیهای انجام شده شاهد افزایش قطارها خواهیم بود.

وی با اشاره به تردد روزانه 76 رام قطار مسافربری به صورت رفت و برگشت گفت: بر این اساس شبانه‌روز 39 هزار نفر در خطوط راه آهن جا‌به‌جا می‌شوند.

وی افزود: امسال تلاش می شود تا با افزایش قطارها خدمات مناسبی به مسافران نوروزی ارایه شود.

ضیایی‏مهر ادامه داد: در ایام نوروزسال گذشته، تعداد قطارها به 90 رام و ظرفیت جا بجایی نیز به 45 هزار مسافر افزایش یافت و امسال نیز در همین حدود خواهد بود.

این مسئول ادامه داد: میانگین رشد جا‌به‌جایی مسافر در سیستم ریلی خراسان رضوی ظرف سه سال اخیر 30 درصد بوده است.

وی با بیان این که در خراسان رضوی هزار و 400 کیلومتر راه آهن ساخته شده است، تصریح کرد: این اداره کل خدمات رسانی به 42 درصد از مسافران شبکه ریلی کشور را بر عهده دارد.

مدیرکل راه‏آهن خراسان افزود: در نوروز 89 پنجاه درصد ظرفیت شبکه ریلی کشور برای سفر به مشهد مقدس اختصاص یافته بود.

روزانه 130 تا 200 پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه مشهد

این در حالی است که با اجرا و تکمیل طرح توسعه اپرون یا پارکینگ هواپیما در فرودگاه مشهد، امکان توقف همزمان 40 فروند هواپیما در این فرودگاه فراهم می شود.

مدیر کل فرودگاههای خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارایه خمات در ایام نوروز گفت: فاز نخست این طرح تا آخر اسفند امسال و فاز دوم تا پایان تیر ماه سال آینده به پایان می رسد و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

سعید چلندری گفت: با اضافه شدن 40 هزار مترمربع اپرون به فضای کنونی در فرودگاه مشهد، به طور متوسط 40 فروند هواپیما می توانند در یک زمان در فرودگاه توقف کنند.

وی افزود: در واقع بابهره برداری ازاین دو فاز، 20 موقعیت توقف هواپیما به فرودگاه مشهد اضافه می شود.

وی با بیان اینکه طرح توسعه ضلع جنوبی ترمینال داخلی فرودگاه مشهد تا پایان امسال و قبل از تعطیلات نوروزی به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: مساحت این طرح شش هزار مترمربع است که در ابتدای ورودی ترمینال داخلی قرار گرفته است.



به گفته مدیرکل فرودگاههای استان خراسان رضوی ترمینال داخلی فرودگاه که 25 هزار مترمربع مساحت دارد، با اجرا و بهره برداری این طرح به مکانی زیبا و دلپذیر برای مسافران تبدیل خواهد شد.

چلندری درباره ویژگی های این طرح گفت: در این طرح 148 رواق با یاد سال تولد ثامن الائمه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)تعبیه شده که فضا و حال و هوای خاصی را به ترمینال بخشیده است.

وی همچنین از تدارک گسترده شرکتهای مختلف هواپیمایی برای خدمات رسانی در ایام نوروز خبر داد.

مدیرکل فرودگاههای استان خراسان رضوی با بیان اینکه میزان پذیرش مسافر در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، امسال از مرز پیش بینی شده شش میلیون نفر گذشت و به شش میلیون و 300 هزار نفر رسید، گفت: از این تعداد 1.5 میلیون مسافر خارجی هستند که از همین ترمینال وارد شده و یا از آن به دیگر نقطه پرواز می کنند.

چلندری ادامه داد: فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با مساحتی برابر با 550 هکتار هم اینک روزانه 130 تا 200 پرواز داخلی و خارجی را پذیرش و اعزام و به آنها خدمات هوانوردی ارائه می کند.

بازار زیر چتر بازرسان

از بازار نیز خبر می رسد که سازمان بازرگانی خراسان رضوی با اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز سال 1390 می کوشد تا ضمن کنترل قیمتها، از گران فروشی جلوگیری نماید.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی در این باره گفت: این طرح با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی، رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارشات مجاوران و مسافران در مراحل تامین، توزیع و ارائه خدمات و قیمت اجرا می شود.

علی صفرزاده افزود: این طرح از اول اسفند 89 تا دهم اردیبهشت 90 اجرا می شود.

وی تاکید کرد: در این طرح از توان ناظرین افتخاری نیز به منظور انجام نظارت و بازرسی نامحسوس بر واحدهای صنفی، استفاده و رسیدگی سریع به این گزارشات انجام می شود.

شهرهای مشهد و نیشابور در ایام نوروز 89 به ترتیب از بیشترین تعداد مسافر و گردشگر در خراسان رضوی برخوردار بوده اند.

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گزارش : امیر پرورش