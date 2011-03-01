به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلصالی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر الامارات امارات ضمن بیان مطلب فوق گفت: شاید به نظر تیم الامارات، تیم ضعیفی باشد اما ما آنها را دستکم نگرفته و با قدرت به میدان می‌رویم.

وی همچنین اضافه کرد: گرچه در این مدت مشکلات زیادی داشتیم اما با این شرایط هم بازیکنان بسیار آماده هستند تا فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا را هم با پیروزی آغاز کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان خاطرنشان کرد: قبول دارم نسبت به سال گذشته افت کرده‌ام ولی با تلاش بیشتری در تمرینات حضور پیدا می‌کنم تا بتوانم اعتماد به نفس سال گذشته را بدست آورم.

صلصالی در پاسخ به این سوال که آیا خط دفاعی خوب تیم ذوب‌آهن باعث شده این تیم در رقابت‌های فصل جاری گل‌های کمتری دریافت کند؟، گفت: فقط خط دفاعی تیم ذوب‌آهن خوب نیست بلکه سیستم دفاعی تیم ما بسیار خوب است، ضمن اینکه باید تاکید کنم جانشینان بسیار خوبی دارم و باعث شده حضور نداشتنم احساس نشود.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و الامارات امارات در هفته نخست رقابت‌‎های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 فردا چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.