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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۵

گیلان تکیه گاه دولت در برنامه ریزی چای و برنج است

گیلان تکیه گاه دولت در برنامه ریزی چای و برنج است

رشت - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری گیلان گفت: استان گیلان بدلیل تولید محصولات راهبردی برنج و چای تکیه گاه دولت در برنامه ریزی است.

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به احیای صنعت چای اشاره کرد و افزود: استان جایگاه خود را در صنعت چای با ارتقای کیفیت پیدا و این اعتماد را در دولت جلب کرد تا سازمان چای احیا شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه رئیس جمهوری با سفر استانی بین استانها رقابت ایجاد کرده است، اظهار داشت: استانهای که در بحث تولید وتوسعه در کشور رقابت می کنند دولت نگاه ویژه به آنها خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار گیلان با اعلام اینکه هراستانی که بتواند رقابت پذیری بیشتری ایجاد کند برخورداری آن از ظرفیتهای دولت بیشتر است، گفت: به عنوان مثال احیای سازمان چای به دلیل اینکه که گیلان از مناطق چای خیز کشور است، نبود بلکه مسئولان ابتکار عمل را بدست گرفتند، سازمان چای احیا ومدیریت به استان واگذار شد در برنج هم با تدبیر استاندار به این جایگاه خواهیم رسید.

وی به طرح احیای تالاب بین المللی انزلی اشاره کرد و افزود: این تالاب از ظرفیتهای مهم توسعه گردشگری کشور است و در سفرهای استانی هیئت دولت توجهی ویژه به این مهم شده است.

اکبرزاده با بیان اینکه امروزه نقش حمل و نقل در توسعه پایدار بسیار روشن و انکارناپذیر است، اظهار داشت: سهم چشمگیر بخش حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی کشورها حکایت از ارتباط تنگاتنگ کلیه زیر بخش های اقتصادی با بخش حمل و نقل دارد.

کد مطلب 1264398

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