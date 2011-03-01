دومین جشنواره موسیقی غرب کشور در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر سه شنبه با حضور 24 گروه موسیقی از پنج استان غرب، دومین جشنواره موسیقی غرب کشور در دو بخش موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی نواحی غرب کشور در مجمع فرهنگی و هنری فجر سنندج آغاز به کار کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در خصوص برگزار این جشنواره به خبرنگار مهر در سنندج گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و با همکاری معاونت امورهنری وزرات، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن موسیقی سنندج و با کمک هنرمندان و با هدف فراهم کردن زمینه های مناسب برای ارائه میراث ارزشمند موسیقی ایرانی و اسلامی وحفظ و گسترش آن و حمایت از هنرمندان خلاق، دومین جشنواره موسیقی منطقه ای غرب کشور را برگزار می کند .

قباد میمنت آبادی خاطرنشان کرد: دومین جشنواه موسیقی غرب کشور در دو بخش موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی نواحی غرب کشور(در دو بخش جداگانه) برگزار می شود و هنرمندان شرکت کننده در قالب این بخش ها با هم به رقابت پرداخته و در پایان از گروه های برتر تجلیل می شود.

وی عنوان کرد: در این دوره از جشنواره موسیقی غرب کشور گروه های هنری از استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه، همدان، لرستان و کردستان حضور دارند و به مدت دو روز در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج با هم به رقابت می پردازند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در پایان گفت: داوری دومین جشنواره موسیقی غرب کشور در سه بخش به صورت جداگانه انجام می شود و به گروه های اول تا سوم در هر بخش نیز لوح تقدیر جشنواره و جوایزی از جمله 10 میلیون ریال به گروه اول، هشت میلیون ریال به گروه دوم و هفت میلیون ریال جایزه نقدی به گروه سوم اهدا می شود.

مراسم اختتامیه دومین جشنواره موسیقی غرب کشور روز پنج شنبه ساعت 10 صبح با حضور مسئولان استان و هنرمندان شرکت کننده برگزار می شود.