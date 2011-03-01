ساخت سامانه پدافند موشکی برد متوسط/ تولید اولین جت بمب افکن ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جهانگیر جدی امروز سه شنبه در دهمین کنفرانس هوافضای ایران، دستیابی به فناوری فضایی را از اهداف مهم در سند چشم انداز ایران دانست و افزود: افزایش توان موشکی کشور باعث شده است که راهبردهای جهانی در برابر ایران تغییر کند به این معنی که به جای ایجاد توان موشکی اقدام به دفاع منطقه ای کند.

وی حرکت بر روی لبه های فناوری را از اهداف ستاد توسعه هوافضا نام برد و یادآور شد: دستیابی به فناوری فضایی علاوه بر آنکه موجب سرریز شدن فناوری های این حوزه در سایر حوزه ها است منجر به بکارگیری طیف وسیعی از فناوریها در یک محصول نهایی در حوزه هوافضا می شود.

مشاور ستاد فناوری هوافضا با اشاره به برخی از دستاوردهای محققان کشور در این حوزه خاطر نشان کرد: طراحی و ساخت سامانه پدافند موشک فاتح 110، تولید اولین پهباد جت بمب افکن ایران با نام کرار، طراحی و ساخت نمونه مهندسی ماهواره بر سفیر 1B و کپسول زیستی کاوشگر 4 از جمله دستاوردهای محققان در این حوزه است.

جدی با تاکید بر اینکه سیاستگذاری در این حوزه موجب به کارگیری طیف وسیعی از محققان و دانشمندان در این حوزه می شود، خاطر نشان کرد: در این راستا لازم است در سه حوزه هوایی و هوانوردی، فضایی و حوزه موشکی مواردی را مد نظر داشته باشیم در حوزه فضایی و موشکی لازم است به قابلیت قراردادن ماهواره های مخابراتی و تلویزیونی در مدار زمین، اعزام فضانورد به فضا در حوزه موشکی، ارتقای بازدارندگی تا حدی که فکر و تصور جنگ با کشور از بین برود باید مد نظر قرار بگیرد.

جدی همچنین اضافه کرد: در حوزه هوانوردی نیز باید به رفاه مردم توجه شود.