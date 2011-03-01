جزئیات پیشنهادات فرهنگی سفر دولت به لرستان/ 53 پیشنهاد تصویب شد

علی چراغیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به مصوبات فرهنگی دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان اظهار داشت: برای سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان تعداد 177 طرح فرهنگی به کارگروه فرهنگ و هنر ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم.

وی با بیان اینکه از این تعداد مصوبه پیشنهادی به کارگروه فرهنگ و هنر ریاست جمهوری تعداد 53 طرح به تصویب این کارگروه رسید، خاطر نشان کرد: امیدواریم این تعداد مصوبه که به تایید کارگروه فرهنگ و هنر ریاست جمهوری رسیده موجب ارتقا فرهنگ استان شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در ادامه به مصوبات مورد تایید کارگروه فرهنگ و هنر ریاست جمهوری در بخش های مختلف اشاره کرد که جزئیات آنها در ذیل می آید:

مجموعه اعتبارات مورد تایید حوزه های علمیه لرستان

* طرح و پروژه های هزینه ای حوزه های علمیه برادران استان لرستان به میزان 7155 میلیون ریال

* اعتبارات تفصیلی تملک دارایی حوزه های علمیه براداران استان لرستان با اعتبار 12820 میلیون ریال

* طرح ها و پروژه های هزینه ای حوزه های علمیه خواهران استان لرستان با اعتبار 5150 میلیون ریال

* اعتبارات تفصیلی تملک دارایی حوزه های علمیه خواهران استان لرستان با اعتبار 8550 میلیون ریال

طرح ها و پروژه های هزینه ای مورد تایید حوزه های علمیه برادران استان لرستان

* حمایت از برنامه های آموزشی حوزه علمیه با اعتبار 1125 میلیون ریال

سفر دور اول هیئت دولت به لرستان

*حمایت از برنامه های پژوهشی حوزه علمیه با اعتبار 675 میلیون ریال

* حمایت از برنامه های فرهنگی و تربیتی حوزه علمیه با اعتبار 750 میلیون ریال

* حمایت از برنامه های تبلیغی حوزه علمیه با اعتبار 2540 میلیون ریال

* حمایت از استقرار و توسعه مدیریت حوزه علمیه استان لرستان با اعتبار 1565 میلیون ریال

* توسعه فناوری اطلاعات با اعتبار 500 میلیون ریال

طرح ها و پروژه های هزینه ای مورد تایید حوزه های علمیه خواهران استان لرستان

* توسعه فناوری اطلاعات حوزه های علمیه خواهران با اعتبار 500 میلیون ریال

* حمایت از استقرار و توسعه مدیریت حوزه های علمیه خواهران با اعتبار 900 میلیون ریال

* حمایت از برنامه های آموزشی حوزه های علمیه خواهران با اعتبار 300 میلیون ریال

* حمایت از برنامه های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران با اعتبار 750 میلیون ریال

* حمایت از برنامه های تبلیغی حوزه های علمیه خواهران با اعتبار 1500 میلیون ریال

* حمایت از برنامه های فرهنگی - تربیتی حوزه های علمیه خواهران با اعتبار 1200 میلیون ریال

طرح ها و پروژه های عمرانی مورد تایید حوزه های علمیه برادران استان لرستان

* تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری با اعتبار 1000 میلیون ریال

* خرید تجهیزات حوزه های علمیه با اعتبار 1000 میلیون ریال

* تعمیرات اساسی حوزه های علمیه و احداث مدرسه رضویه 3 با اعتبار 3000 میلیون ریال

* ایجاد شبکه اینترنت با اعتبار 500 میلیون ریال

* خرید ساختمان حوزه علمیه در خرم آباد با اعتبار 4320 میلیون ریال

* تکمیل و تجهیز حوزه مدیریت استان با اعتبار 3000 میلیون ریال

طرح ها و پروژه های عمرانی مورد تایید حوزه های علمیه خواهران استان لرستان

* تکمیل مدرسه حضرت زهرا(س) شهرستان دورود با اعتبار 2 هزار میلیون ریال

سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان

* تکمیل مدرسه فاطمه(س) شهرستان الیگودرز با اعتبار 2 هزار میلیون ریال

* تکمیل مدرسه محدثه شهرستان بروجرد با اعتبار 2 هزار میلیون ریال

* تکمیل مدرسه معصومیه(س) شهرستان خرم آباد با اعتبار 1550 میلیون ریال

* تکمیل مدرسه الزهرا(س) شهرستان پلدختر با اعتبار 1000 میلیون ریال

طرح ها و پروژه های هزینه ای سایر بخش های لرستان- کمیته امداد

* تدوین نظام جامع آموزشی- تربیتی خانواده - دستگاه پیشنهاد دهنده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده رابط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

* ارائه خدمات فرهنگی- تربیتی به دانش آموزان تحت حمایت از طریق کانون های دائم و موقت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان، دستگاه پیشنهاد دهنده کمیته امداد و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

طرح ها و پروژه های هزینه ای حوزه هنری

* برگزاری یادواره یاد امام - دستگاه پیشنهاد دهنده حوزه هنری استان لرستان و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

* تولید کتاب و آثار فاخر هنری، دستگاه پیشنهاد دهنده حوزه هنری استان لرستان و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

طرح ها و پروژه های هزینه ای علوم پزشکی، اوقاف و بنیاد شهید

* اجرای طرح ضیافت، دستگاه پیشنهاد دهنده و اجرایی ناظر و هدایت کننده دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

* تجلیل و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، دستگاه پیشنهادی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

* آموزش متولیان، دستگاه پیشنهاد دهنده و اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان

* احداث باغ موزه دفاع مقدس، دستگاه پیشنهاد دهنده اداره کل مسکن و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

* مستندسازی، استانداردسازی، آموزش، احیا، توسعه و ترویج صنایع دستی، دستگاه پیشنهاد دهنده و اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

طرح ها و پروژه های هزینه ای بهزیستی و ارشاد

* توانمند سازی نوجوانان و جوانان مناطق محروم و حاشیه ای، دستگاه پیشنهاد دهنده اداره کل بهزیستی استان لرستان و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

* اجرای طرح سند کنترل و آسیب ها، دستگاه پیشنهاد دهنده اداره کل بهزیستی استان لرستان و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

* کمک به برگزاری اردوهای فرهنگی و زیارتی اقشار محروم به ویژه جوانان و نوجوانان، دستگاه پیشنهاد کننده اداره کل بهزیستی استان استان لرستان و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

طرح ها و پروژه های هزینه ای آموزش و پرورش

* گسترش مسابقات درسهایی از قرآن و نرم افزارهای قرآنی، دستگاه پیشنهاد دهنده اداره آموزش و پرورش استان لرستان و دستگاه اجرایی و ناظر اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان

کارگروه توسعه لرستان با حضور معاون اول رئیس جمهوری

* برگزاری مسابقات قرآن و عترت و نماز، دستگاه پیشنهاد دهنده سازمان آموزش و پرورش استان لرستان و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان

* احداث نماز خانه دبیرستان شبانه روزی شهرستان نورآباد، دستگاه پیشنهاد دهنده اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان

* توسعه و تجهیز کانون تربیتی دانش آموزان نورآباد، دستگاه پیشنهاد دهنده و اجرایی، ناظر و هدایت کننده اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

* توسعه و تجهیز اردوگاه کمالوند خرم آباد، دستگاه پیشنهاد دهنده و اجرایی ناظر و هدایت کننده اد اره کل آموزش و پرورش استان لرستان

طرح ها و پروژه های هزینه ای تبلیغات اسلامی

* حمایت از آموزش های دینی- فرهنگی و هنری، دستگاه پیشنهاد دهنده و اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان

* شناسایی، جذب، آموزش و اعزام روحانیون و مبلغان مذهبی، دستگاه پیشنهاد دهنده و اجرایی، ناظر و هدایت کننده اداره تبلیغات اسلامی استان لرستان

* ترویج و تشویق قرآن آموزی، دستگاه پیشنهاد دهنده و اجرایی، ناظر و هدایت کننده اداره کل تبلیغات استان لرستان

* کمک به تکمیل مسجد دانشگاه لرستان، دستگاه پیشنهاد دهنده دانشگاه لرستان و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان

* توسعه دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا، دستگاه پیشنهاد دهنده و اجرایی، ناظر و هدایت کننده اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان

طرح ها و پروژه های هزینه ای تربیت بدنی

* تکمیل سالن ورزشی رومشکان شهرستان کوهدشت، دستگاه پیشنهاد دهنده و اجرایی ناظر و هدایت کننده اداره کل تربیت بدنی استان لرستان

* تکمیل سالن ورزشی تختی خرم آباد، دستگاه پیشنهاد دهنده و اجرایی، ناظر و هدایت کننده اداره کل تربیت بدنی استان لرستان

* احداث استخر شنای شهرستان کوهدشت، دستگاه پیشنهاد دهنده اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان و دستگاه اجرایی، ناظر و هدایت کننده اداره کل تربیت بدنی استان لرستان

* احداث استخر شنای شهرستان ازنا، دستگاه پیشنهاد دهنده اداره کل مسکن و شهرسازی و اداره کل تربیت بدنی استان لرستان و دستگاه اجرایی ناظر و هدایت کننده اد اره کل تربیت بدنی استان لرستان

بنابر این گزارش پیشنهادات فرهنگی استان لرستان که بخشی از آنها در این گزارش آمد برای تایید نهایی در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر استان به ریاست رئیس جمهوری به تصویب خواهند رسید.