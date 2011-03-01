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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-18/

صالحی: حقوق بشر از مصادیق معیارهای دوگانه غرب است

صالحی: حقوق بشر از مصادیق معیارهای دوگانه غرب است

وزیر امور خارجه کشورمان برخورد تبعیض آمیز با مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر را از نمونه ها و مصادیق بارز روش غرب در برخوردها و معیارهای دوگانه دانست.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی روز سه شنبه در حاشیه برگزاری اجلاس خلع سلاح سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر در ژنو در دیدار با کمیسر عالی حقوق بشر با بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه موضوع حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی وسیله ای برای قدرت های غربی جهت برخورد دوگانه با کشورها شده که باید از اتخاذ معیارهای دوگانه و برخورد تبعیض آمیز اجتناب شود.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به آموزه های اسلامی و سابقه تمدنی خود بیشترین تلاش را برای ارتقاء حقوق بشر داشته و آماده ارتقاء همکاری ها و تعامل برپایه شناسایی و احترام است.
 
پیلای نیز ضمن تبریک انتصاب علی اکبر صالحی به سمت وزیر خارجه، جمهوری اسلامی ایران، حضور هیئت عالی رتبه کشورمان را در شانزدهمین اجلاس شورای عالی حقوق بشر مهم توصیف کرد.
 
وی با تمجید از سخنرانی صالحی در این اجلاس، تصریح کرد: در صورت عدم حضور، این پیام و صدای مهم را از دست می دادیم.
 
کمیسر عالی حقوق بشر با اشاره به اهمیت همکاری های بین جمهوری اسلامی ایران و کمیساریای حقوق بشر، خواستار ادامه این همکاری های و رایزنی های فیمابین شد.
کد مطلب 1264407

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