فقط 76 فقره بلیت اینترنتی در قم فروخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، قاسم باقری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با شروع پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی از اول اسفندماه تاکنون 76 فقره بلیت به شکل اینترنتی فروخته شده که نسبت به سال گذشته در همین ماه 204 درصد رشد داشته است.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با اتصال 12 شرکت و موسسه حمل و نقل مسافر به سرور فروش اینترنتی، فروش بلیت به صورت اینترنتی در سال جاری نسبت به سال گذشته 262 درصد رشد داشته است.



وی با بیان اینکه در آینده تمامی شرکتهای حمل و نقل جاده ای مسافر در استان قم به این تکنولوژی مجهز خواهند شد، گفت: این خدمات به نحوی است که ارائه بلیت برای تمامی مسیرها که متقاضیان قبلا به شکل حضوری بلیت تهیه می کردند، اینترنتی است.



باقری توسعه و گسترش فروش اینترنتی بلیت در استان قم را یکی از مهمترین برنامه های اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان دانست و اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندشدن یارانه ها، باید راهکارهای متناسب با این قانون را توسعه دهیم و فروش اینترنتی بلیت با هدف کاهش سفرهای شهری از جمله خدماتی است که در این راستا برنامه ریزی شده است.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان قم با اشاره به نصب دو دستگاه وب کیوسک در اسفندماه امسال در مراکز دانشگاهی، از توافق صورت گرفته با شرکتهای حمل و نقل مسافر استان مبنی بر خرید یک دستگاه وب کیوسک و نصب آن در مراکز پرجمعیت استان خبر داد و افزود: امیدواریم بتوانیم با همکاری انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل مسافر استان، قدمهای مثبتی در جهت رفع مشکلات موجود برداشته و خدمات مناسبی به زائرین کریمه اهل بیت(ص) ارائه کنیم.

