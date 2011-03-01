  1. هنر
  2. سایر
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۷

با حضور مجابی/

طنز در "عصر روشن" بررسی می‌شود

طنز در "عصر روشن" بررسی می‌شود

دهمین نشست "عصر روشن" پنجشنبه 12 اسفندماه با موضوع طنز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به‌عنوان آخرین نشست از سلسله نشستهای فرهنگی "عصر روشن" در سال 89 برپا می‌شود، جواد مجابی و شهرام شکیبا به‌همراه علیرضا بهرامی دبیر نشستها  در میزگردی، به بررسی "طنز در ادبیات ایران" خواهند پرداخت.

در بخش دیگری از این نشست، فاضل ترکمن شاعر و نویسنده طنزپرداز به قرائت نوشتاری تؤام با طنز درباره ویژگیهای آثار زنده یاد عمران صلاحی می‌پردازد.

همچنین شاعران و نویسندگان طنزپرداز دیگری چون رؤیا صدر و جلال سمیعی نمونه‌هایی از آثار طنز خود را برای حاضران خواهند خواند.

نشست دهم "عصر روشن" از ساعت 15:30 در کتابسرای روشن، واقع در خیابان سمیه، نرسیده به تقاطع مفتح برگزار می‌شود.

کد مطلب 1264411

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها