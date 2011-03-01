به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به‌عنوان آخرین نشست از سلسله نشستهای فرهنگی "عصر روشن" در سال 89 برپا می‌شود، جواد مجابی و شهرام شکیبا به‌همراه علیرضا بهرامی دبیر نشستها در میزگردی، به بررسی "طنز در ادبیات ایران" خواهند پرداخت.

در بخش دیگری از این نشست، فاضل ترکمن شاعر و نویسنده طنزپرداز به قرائت نوشتاری تؤام با طنز درباره ویژگیهای آثار زنده یاد عمران صلاحی می‌پردازد.

همچنین شاعران و نویسندگان طنزپرداز دیگری چون رؤیا صدر و جلال سمیعی نمونه‌هایی از آثار طنز خود را برای حاضران خواهند خواند.

نشست دهم "عصر روشن" از ساعت 15:30 در کتابسرای روشن، واقع در خیابان سمیه، نرسیده به تقاطع مفتح برگزار می‌شود.