نیروی هوایی با توجه به ماموریت خود نیروی ویژه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسن شاه صفی پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم تجلیل از چهره های ماندگار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین یادواره سرتیپ خلبان حبیب بقایی فرمانده سابق این نیرو گفت: نیروی هوایی با توجه به انجام عملیات آفندی طی ساعت های متمادی و همچنین حفاظت از مرزهای گسترده سرزمینی یک نیروی ویژه ای است.

وی با بیان اینکه نقش نیروی هوایی به دلیل حفظ مسائل امنیتی تا نسبت به جایگاه ویژه خود تاکنون مغفول مانده است در بیان علت آن گفت: این به دلیل آن است که کابین خلبان سنگر او بوده است و حماسه های آن از چشم خبرنگاران و رسانه ها دور مانده اما در سالهای اخیر تدبیری اندیشیده شده تا از رشادت های این دلاورمردان تجلیل به عمل آید.

وی با بیان اینکه مراسم امروز با محوریت امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی همسنگر شهید بابایی و اردستانی برگزار شده است، گفت: زمانی این افراد را به نام نیروی هوایی می شناختند اما اکنون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به نام این افراد می شناسند.