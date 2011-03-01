سوخت مصرفی بخش مرکزی دماوند توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، موسی بهرامی صبح سه شنبه در همایش دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی دماوند که در روستای "سربندان" از دهستان "ابرشیوه" این بخش با حضور فرماندار، رئیس شورای بخش، دیگر مسئولان محلی و مردم برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: تلاش دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی شهرستان دماوند در راستای رفع معضلات مردم ستودنی است.

این مسئول ادامه داد: با عنایت حق تعالی، در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تلاشهای شبانه روزی دولت و پیگیریهای مستمر دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی، مردم مناطق روستایی این بخش با کمترین معضلات روبرو هستند.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم بخش مرکزی دماوند در مراسم یوم الله دهه فجر عنوان کرد: حضور گسترده مردم مناطق مختلف بخش مرکزی شهرستان دماوند در مراسم دشمن شکن دهه مبارکه فجر بویژه راهپیمایی باشکوه 22 بهمن نشان داد که دماوند دارای مردمانی انقلابی و ولایتمدار است.

بهرامی با اشاره به فتنه انگیزیهای پس از دهه فجر امسال اظهار داشت: دشمن در روزهای پس از برگزاری مراسم باشکوه انقلاب اسلامی توان مشاهده دستاوردهای فرزندان غیور این مرز و بوم را نداشت و حادثه تلخ 25 بهمن را ترتیب داد.

بخشدار مرکزی دماوند بیان داشت: اما این حرکت مذبوحانه ایادی صهیونیسم، سرویسهای ضد ایرانی ایالات متحده و فتنه گران داخلی همچون دیگر تحرکات تفرقه انگیز با حفظ اتحاد برگرفته از درسهای مکتب امام راحل(ره)، نایب بر حق ایشان مقام معظم رهبری و راهپیمایی مجدد ملت اسلامی ایران بی سرانجام به تاریخ ننگین دشمنان این سرزمین پیوست.

این مسئول درخصوص بازدیدهای روستایی مسئولان شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: بازدیدهای روستایی مسئولان شهرستان دماوند در پیرو سیاستهای دولت خدمتگذار انجام می گیرد و از زمان انتصاب فرماندار جدید شهرستان دماوند این کارکرد شکلی جدی تر به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه توزیع اقلام سوختی در شهرستان دماوند با کمترین تنش انجام شده است، عنوان کرد: تلاش تمامی مسئولان شهرستان دماوند در رسیدگی به امور اهالی مناطق روستایی قابل قدردانی است.

موسی بهرامی ادامه داد: اما در میان این مسئولان، نحوه مدیریت رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی ناحیه دماوند نشان دهنده همتی مضاعف در عملکرد این مدیر جوان است.

بخشدار بخش مرکزی دماوند افزود: خوشبختانه پس از اجرای قانون عدالت محور هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت دهم در سایه مدیریت مناسب محمد احمدی، رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی ناحیه دماوند توزیع اقلام سوختی مورد نیاز مردم در روزهای سرد زمستان با بروز کمترین تنش ممکن انجام شد که می بایست از وی به عنوان یک مدیر نمونه استانی نیز تقدیر کرد.