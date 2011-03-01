به گزارش خبرگزاری مهر، "منطقه آفساید " برنامه‌ای از گروه ورزش و تفریحات شبکه جوان است که ویژه نوروز تهیه شده است. بخش‌های مختلف این برنامه شامل گفتگو با ورزشکاران و مدال آوران ورزش در سال 89 ، طنز ورزشی، ارائه راهکارهایی برای انجام ورزش‌های جدید با توجه به ایام نوروز است. این برنامه از ساعت 9 صبح به مدت 30 دقیقه از این شبکه پخش می شود.

"ورزش 89 " کاری از گروه ورزش و تفریحات شبکه جوان است که به بررسی مهمترین رویداد های ورزشی ایران و جهان و باید و نبایدهای آن در سال 89 می‌پردازد. ورزش89 از ساعت 16 به مدت 60 دقیقه پخش می‌شود.

"گل همه رنگش خوبه " عنوان برنامه زنده از گروه ورزش شبکه جوان است که به موضوع پیوند خانواده به ویژه جوانان با نوروز می‌پردازد. این برنامه تلاش دارد در آیتم‌های مختلفی چون گل کاغذی ، گل برگ، گل های ایران ، گل واژه و گل مصنوعی ، برنامه ای شاد و مفرح را به مخاطبان ارائه دهد. این برنامه از ساعت 17 به مدت 90 دقیقه از شبکه جوان روی آنتن می‌رود.

"تک چرخ" در گروه ورزش وتفر یحات تهیه شده است و از ساعت 8:10 به مدت 20 دقیقه به اتفاقات پیش‌بینی نشده در عید همچون (اسباب کشی، ازدواج، بیماری و...) با نگاهی طنز می پردازد.

"مظفر خان فرنگ رفته " کاری از گروه ورزش و تفریحات شبکه جوان است که از ساعت 19 به مدت 15 دقیقه پخش می‌شود. این برنامه به معرفی نقاط دیدنی ایران و تشویق مردم به سفر و تقویت روحیه گردشگری می‌پردازد. این برنامه همچنین تلاش دارد در بخش‌های مختلف برنامه به کاستی های گردشگری در کشور بپردازد.

"جوونی مدل 90 " عنوان برنامه‌ای از گروه ورزش و تفریحات است که از ساعت 21 به مدت 30 دقیقه، ضمن ایجاد فضای شاد، سرگرم کننده و امید بخش برای شروع سال جدید به بررسی اتفاقات سال 89 و چهره های خبرساز این سال با نگاهی طنز خواهد پردازد.

" بهاردانش" کاری از گروه جوان و دانش است که در فضایی شاد و صمیمی به گفتگو با زوج‌های علمی کشور می‌پردازد. این برنامه از ساعت 7:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه جوان پخش می‌شود.

" تجسم خیال "عنوان برنامه ای از گروه جوان ودانش است که از ساعت 14به مدت 30 دقیقه به بررسی پیشرفت‌های علمی جوانان در سال 89 می‌پردازد.

" خونه بهار کدوم وره" برنامه‌ای از گروه جوان و فرهنگ است که از ساعت 30/14 دقیقه به مدت 90 دقیقه از شبکه جوان پخش می‌شود. بخش‌های مختلف این برنامه شامل حضور میهمان در برنامه، خواندن اشعار طنز در مورد نوروز، خواندن قسمتی از نامه‌های شخصیتژ‌های معروف و... است.

"وقت تحویل" کاری از گروه جوان و جامعه است که به صورت تک برنامه ویژه تحویل سال تهیه شده است و به صورت زنده از شبکه جوان پخش می‌شود. این برنامه برای ایجاد نشاط و امید برای آغاز سال جدید، شوخی با برنامه‌های تلویزیونی، تقویم تاریخ ( شوخی با وقایع مهم سال ) و پیش‌بینی وقایع سال 90 در قالب طنز و در حوزه های مختلف تهیه شده است. این برنامه از ساعت 24 تا چهار بامداد پخش می‌شود.

" نوبرونه" عنوان برنامه‌ای از گروه جوان و جامعه است که با هدف ایجاد نشاط، امید، آگاهی، تکریم بزرگان و توجه به کارهای انسان دوستانه تهیه شده است و از ساعت 10صبح به مدت 120 دقیقه پخش می‌شود. بخش‌های مختلف این برنامه شامل هفت سین اجتماعی، عید دیدنی افراد مشهور، توصیه‌های همراه با طنز برای مسافران نوروزی، برگزاری مسابقه و نمایش است.

"رو به بهار" عنوان ویژه برنامه تحویل سال 90 از گروه جوان و اندیشه است که با هدف ایجاد لحظات شاد توام با آگاهی برای جوانان، شناخت فرهنگ اصیل ایرانی و ایجاد وحدت بین اقشار مختلف مردم و قومیت های گوناگون تهیه شده است. این برنامه در قالب آیتم‌های مختلف همچون آوا (موسیقی‌های محلی) یاد (معرفی افراد مشهور هر استان کشور) است. این برنامه از ساعت 21 تا 24 از رادیو جوان پخش می‌شود.

"در بست سال 90 " در گروه جوان واندیشه با هدف ایجاد فضایی شاد وبا نشاط در ایام بهار تهیه شده است که به معرفی آداب و رسوم و مناسبات اجتمایی و بررسی بهار در قرآن، روایات و فرهنگ ایرانی می‌پردازد. این برنامه از ساعت هفت صبح به مدت 30 دقیقه پخش می‌شود.