نامگذاری معابر پایتخت به نام مرحوم بروجردی و مرحوم گرجی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر با بیان اینکه مرحوم بروجردی موسس دانشگاه امام خمینی(ره) بود، گفت: وی نخستین کتابخانه تاجیکستان را احداث و کسی بود که به مناسبت دویستمین سالگرد پایتخت شدن تهران اقدامات ارزنده‌ای انجام داد. وی از افرادی بود که طرح مطالعات فرهنگی پایتخت، کتاب‌شناسی تهران و فهرست مقالات تهران را با یک تیم پژوهشی پیگیری کرد که جا دارد مدیریت شهری این نوع مطالعات را پیگیری کند.

مسجدجامعی با اشاره به فعالیتهای مرحوم گرجی نیز گفت: وی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب اسلامی بود و بیشتر جوایز ارزنده‌ در حوزه پژوهش را به خود اختصاص داده بود. اما هنوز اقدامی در جهت نامگذاری یکی از معابر به نام آنها انجام نشده است.

وی با بیان اینکه قرار بود خیابان دیدار در تپه‌های عباس آباد به نام استاد شهیدی نامگذاری شود که براساس پیگیری‌ها هنوز این اتفاق نیفتاده است. همچنین نامگذاری کوچه به نام نادر ابراهیمی هنوز به سرانجام نرسیده که جا دارد این موارد پیگیری شود.

همچنین عباس شیبانی با اشاره به عدم فعالیت برخی از تاکسی‌های سبز رنگ گفت: برخی اشخاص به خاطر امتیازات ویژه تاکسی‌ها آنها را خریداری اما در پارکینگ خانه‌هایشان خاک می‌خورد که جا دارد این نوع رانندگان شناسایی شوند.

چمران نیز در این رابطه اضافه کرد: این مورد در خصوص تاکسی‌های نارنجی نیز اتفاق افتاده است و باید به آن پرداخته شود.