معوقات 480 میلیارد تومانی جوایز صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه مراسم تقدیر از صادرکنندگان رتبه دو در جمع خبرنگاران از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت جوایز صادراتی امسال و معوقات سالهای گذشته خبرداد و گفت: برای پرداخت جوایز صادراتی در این دو بخش، سرجمع 580 میلیارد تومان نیاز است که اگر بودجه امسال به صورت کامل در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گیرد که نزدیک به 100 میلیارد تومان است، رقم معوقات به 480 میلیارد تومان می رسد.

وزیر بازرگانی افزود: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور تاکنون چندین بار بر روی حمایت از صادرات غیرنفتی و پرداخت جوای صادراتی تاکید داشته است، امید می رود که حداکثر تا پایان فروردین ماه تسویه حسابهای دولتی صورت گیرد. در واقع فروردین ماه، به نوعی سال مالی محسوب می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که وزارت بازرگانی بتواند مبالغ مذکور را از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جهوری دریافت کرده و در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.

به گفته غضنفری، تاکید بر حمایت همه جانبه از صادرات و رفع مشکلات است و پشتیبانی ها هم باید مثل همیشه به خوبی صورت گیرد تا بتوان رقم صادراتی را رکورد زد.

وی به مصوبات امروز کارگروه توسعه صادرات اشاره و تصریح کرد: نکته ای که امروز در کارگروه توسعه صادرات مطرح شد، یک نوع تقسیم کار ملی بود که در قالب سند راهبردی توسعه صادرات به تصویب رسید که بر اساس این سند راهبردی، هر دستگاهی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی وظایف مشخصی را در حوزه صادرات غیرنفتی باید دنبال کند.

این عضو کابینه دهم گفت: بر این اساس امید می رود که هدفگذاری انجام شده از سوی بخش های مختلف به خوبی انجام شود و دستگاهها نیز وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

وی اظهار داشت: باید نوعی عزم ملی به شکل جدید با مشارکت همگانی بوجود آید تا بتوان با پشتیبانی های برنامه ای و بودجه ای ارقام جدید صادراتی محقق شود. آنچه مسلم است که ظرفیتهای کشور فراتر از آنچه است که امروز صادر می شود؛ بنابراین اگر نوعی ساده سازی در فرآیندها صورت گیرد و پشتیبانی مضاعفی از صادرات به عمل آید، حتما قادر خواهیم بود که نزدیک به 25 درصد رشد را نسبت به صادرات امسال شاهد باشیم.

وی در مورد برنامه های وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار مرغ در ایام پایانی سال نیز گفت: قیمت های مصوب مرغ تنظیم بازاری را سازمانهای بازرگانی استانها باید اعلام کنند؛ چراکه اعلام عدد در سطح ملی ممکن است در مورد تمامی استانها صادق نباشد؛ اما سازمان های بازرگانی با توجه به شرایط و توافقات خود این قیمت را اعلام می کنند.