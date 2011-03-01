آبگیری سد "کلاک" پیش از پایان سال 89 ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، جعفر سیدآبادی صبح سه شنبه در همایش دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی دماوند که در روستای "سربندان" از دهستان ابرشیوه این بخش با حضور فرماندار، بخشدار بخش مرکزی، دیگر مسئولان محلی و مردم برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: دهستان ابرشیوه از 16 منطقه روستایی تشکیل شده است.

این مسئول ادامه داد: در این میان هفت روستا از مراکز دهیاری برخوردارند اما سه منطقه روستایی و هفت مزرعه دارای کمتر از 20 خانوار فاقد شورا بوده و امور اداری این نواحی توسط شورای بخش مرکزی دماوند انجام می گیرد.

وی با اشاره به بازدیهای روستایی انجام گرفته از دهستان ابرشیوه یادآور شد: طی سال 89 شورای بخش مرکزی دماوند به همراه بخشدار، 87 بازدید رسمی از مناطق مختلف روستایی دهستان ابرشیوه انجام داده است.

سیدآبادی پیرامون معضلات اهالی این دهستان عنوان کرد: در بازدیدهای مذکور مواردی همچون کمبود آب، نابسامانی طرحهای هادی روستایی و فقدان گاز شهری از جمله معضلاتی بود که از سوی اهالی مناطق روستایی این دهستان مطرح می شد.

رئیس شورای بخش مرکزی دماوند با قدردانی از مسئولان شرکت توزیع فرآورده های نفتی ناحیه دماوند گفت: طی روزهای سرد زمستان امسال همکاری مناسب مسئولان شرکت توزیع فرآورده های نفتی ناحیه دماوند، طرح توزیع اقلام سوختی به اهالی بخش مرکزی را با بروز کمترین تنش ممکن ساخت.

این مسئول پیرامون معضل کمبود منابع آبی دهستان ابرشیوه اظهار داشت: کمبود منابع آبی بویژه در سالهای اخیر گریبانگیر مردمان دهستان ابرشیوه بخش مرکزی شهرستان دماوند بوده است اما شدت معضل مذکور در برخی مناطق روستایی این دهستان شکلی جدی تر داشته و همچنان آب مصرفی مردم آن توسط تانکر و از دیگر نواحی شهرستان تامین می شود.

وی خواستار مهار آبهای سطحی جاری در بخش مرکزی دماوند شد و افزود: آبهای سطحی جاری در بخش مرکزی شهرستان دماوند طی هفت ماه از سال بیهوده جریان داشته و به هدر می رود از این رو احداث چند سد خاکی، مهار این شریانهای حیاتی و درنتیجه احیای سفره های زیرزمینی خواسته بحق مردم و مسئولان نواحی یاد شده است.

جعفر سیدآبادی با تاکید بر لزوم آبگیری سد کلاک پیش از پایان سال 89 خاطرنشان کرد: پایان گرفتن مراحل احداث و راه اندازی سد کلاک در سال گذشته موجی از امید در دل اهالی مناطق روستایی ابرشیوه برای رفع معضل کمبود آب این دهستان براه انداخت.

رئیس شورای بخش مرکزی دماوند بیان داشت: اما این سازه خاکی با جریان نخستین سیلاب فصلی شهرستان تخریب و معضل کمبود آب شرب و کشاورزی در این مناطق به قوت خود باقی ماند اما با پیگیریهای نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، فرمانداری دماوند و بخشداری مرکزی این شهرستان، مراحل ساماندهی مجدد سد فوق آغاز شد که آبگیری این سازه خاکی پیش از پایان سال 89 برای کشاورزان و مردم امری حیاتی محسوب می شود.

بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.