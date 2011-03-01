هویت بخشی به فرهنگ جامعه یکی از مهمترین وظایف روحانیت است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت‌الاسلام مسعود صفی‌ یاری ظهر سه شنبه در گردهمایی روحانیون مستقر استان کردستان با اشاره به اینکه روحانیت بستری موثر و مناسب برای بصیرت ‌افزایی در جامعه است، افزود: روحانیت علم دار دین است و علم دار دین باید اهل بصیرت باشد، برای دین هزینه کند و مواضع حق را بشناسد.

وی اظهار داشت: اهمیت روحانیون در جامعه به حدی است که این انقلاب منهای روحانیت از واقعیت خود دور می ‌شود از این‌ رو باید روحانیون با اتکا به مواد دینی، ارزشی الهی و قرآن کریم باور فرهنگی داشته باشند و به خودباروی فرهنگی برسند چرا که این مولفه از عوامل ارتقاء بصیرت است.

حجت‌الاسلام صفی ‌یاری با تأکید بر این که روحانیت در طول تاریخ حافظ مملکت و اعتقادات مردم بوده است، خاطرنشان کرد: روحانیت باید مشعل ‌دار بصیرت‌افزایی در جامعه اسلامی باشد که خوشبختانه در حال حاضر این مهم به بهترین شکل ممکن در کشور رعایت می شود .

وی ادامه داد: روحانیت در تقویت و عمق بخشی به باورهای دینی مردم و تحکیم باورهای اعتقادی آنان نقشی را آفریدند که مانند آن وجود ندارد.و پس از پیروزی انقلاب روحانیت در نظام سیاسی و اجتماعی و اجرایی کشور، نقش بسزایی ایفا کرده و به دلیل اعتماد به جایگاه روحانیت جامعه در مسیر صحیح قرار گرفت.

وی بیان داشت: امروز هم حضور آگاهانه روحانیت در صحنه همچون گذشته امری ضروری است و در واقع رمز ماندگاری انقلاب ما به شمار می رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان یادآور شد: مدیریت جوانان، حفظ حرمت خانواده و چارچوبی که اسلام در حوزه خانواده تعیین کرده باید مورد توجه قرار گیرد تا جامعه‌ ای سالم داشته باشیم و این نیز از رسالت روحانیون است.

حجت‌الاسلام صفی‌یاری خاطر نشان کرد: هویت ‌بخشی به فرهنگ جامعه از جمله نقش‌های مهم روحانیت است که باید در راستای دفاع از آرمان‌ های انقلاب، امام راحل (ره) و شهدا بیش از گذشته وارد شود.

وی همچنین با اشاره به استقبال از طرحهای روحانیون مستقر در استان کردستان افزود: طرح‌های مطلوب و مناسب روحانیون مستقر مورد استقبال این اداره کل قرار می‌گیرد و طرح‌های ارائه شده روحانیون مستقر باید علاوه بر اثر بخش بودن فراتر از اقدامات جاری بوده و قابل دفاع و تعریف شده باشد.

تبیین ارزرش‌های اسلامی و مقابله با جنگ نرم رسالت روحانیون است

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان در ادامه این نشست گفت: تبیین ارزش‌های اسلامی و مقابله با جنگ نرم دشمنان جامعه اسلامی رسالت اصلی روحانیون است.

حجت‌الاسلام ولی‌الله مصائبی اظهارداشت: امروز وظیفه روحانیون سنگین‌ تر از گذشته است چرا که در گذشته دشمن با استفاده از ابزار جنگی اسلام را مورد هدف قرار می ‌داد اما امروز با استفاده از جنگ نرم اعتقادات، فرهنگ و ارزش‌های جامعه را مورد هدف قرار داده است.

وی در سخنان خود با بیان اینکه اسلامی شدن ایران اسلامی ما در گرو این است که مفاهیم بصیرت و رشد وارد ذهن مردم شود، افزود: مهمترین مسؤولیت روحانیت، آگاه ‌سازی جامعه و افزایش بصیرت است.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: گرچه دشمنان نظام با تغییر جبهه مبارزاتی خود از جنگ سخت به جنگ نرم، به مبارزه با تفکر و اعتقادات نسل جوان برخواسته ‌اند اما نسل ما با اطاعت‌ پذیری از ولی فقیه وفادار به انقلاب و آرمان ‌های اسلام است و روحانیون نیز در این راستا نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی درادامه با اشاره به اینکه دین اسلام، دین جهانی برای بشریت است، یادآور شد: اسلام برای یک زمان و مکان و یک اقلیم نیست و به همین تناسب نیز عالمان دینی تنها متعلق به جا و مکان خاص نیستند بلکه به همه مسلمانان تعلق دارند.

حجت ‌الاسلام مصائبی با اعلام اینکه باید روحانیون ارتباط خود را با مردم بیشتر و عمیق‌ تر کنند و مردم را از تهدیدات دشمنان آگاه سازند، یادآور شد: هوشیار کردن مردم از توطئه‌های دشمنان وظیفه و رسالتی است که باید روحانیون آن را مدنظر داشته باشند و در همه جا و هر زمانی به آن بپردازند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تمامی برنامه‌ ریزی‌های دشمن با صدمه زدن به ارزش‌های اسلامی، بیانگر ترس دشمن از پیشرفت انقلاب است چون می ‌داند که انقلاب اسلامی ایران حامی و پشتیبان مردم بوده و آنها را در مسیر رشد و شکوفایی هدایت می‌کند.

در این گردهمایی مسائل و مشکلات اجتماعی منطقه و چگونگی رشد و تعالی شاخص‌ های فرهنگی و همچنین موانع موجود بررسی شد.