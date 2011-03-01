گوهر خیراندیش همسر زنده‌یاد جمشید اسماعیل‌خانی که از چندی پیش در نظر دارد مجموعه‌ای از شعرهای همسرش را در قالب یک کتاب منتشر کند، به خبرنگار مهر گفت: خیلی دوست داشتم اردیبهشت ماه و همزمان با سالگرد تولد زنده‌یاد اسماعیل‌خانی این کتاب منتشر شود ولی به دلیل اینکه به طور تمام وقت درگیر سریال نوروزی هستم، این فرصت ایجاد نشد.

وی ادامه داد: همچنین دخترم اصرار داشت در تاریخ 19 فروردین که مصادف با سالگرد درگذشت همسرم است این کتاب منتشر شود ولی در هر حال آنقدر وقت آزاد نداشتم که بتوانم مقدمات چاپ کتاب را فراهم کنم اما وقتی که از بازی در سریال "بچه‌ها نگاه می‌کنند" به پایان برسد حتما با تمرکز بیشتر روی این کتاب کار می‌کنم.

این بازیگر در پایان با اشاره به اینکه همواره آمدن سال جدید خاطرات جمشید اسماعیل‌خانی را برای وی زنده می‌کند و جای همسر فقیدش همیشه خالی است، عنوان کرد: در این کتاب قرار است تمامی شعرهای به جا مانده از همسرم منتشر شود همچنین قصد دارم مقدمه و موخره‌ای برای کتاب بنویسم که در آن درباره همسرم، چگونگی آشناییمان با همدیگر، شخصیت او و فعالیت‌های فرهنگیش توضیحاتی داده شود. البته در نظر دارم بخشی هم به عکس‌هایی از وی و کارهایش و حتی عکس‌های خانوادگی اختصاص دهم.