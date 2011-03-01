وضعیت معابر شهری زنجان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان زنجان افزود: هنوز در زنجان شاهد هستیم که بسیاری از کنده کاری های صورت گرفته توسط شهرداری ساماندهی نشده است و گوشه گوشه شهر، با کنده کاری های صورت گرفته و آسفالت ریزی انجام نشده، چهره نامناسب به شهر داده است که باید در فرصت باقی مانده تا آغاز سال جدید، این کنده کاری ها که عمدتاً نیز در معابر اصلی شهر هستند، ساماندهی شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مراکز گردشگری مناسبی در استان وجود دارد باید با برنامه ریزی هایی که در این زمینه صورت می گیرد از ظرفیت ها و توانمندی های این مراکز در طول تعطیلات نوروز برای جذب مسافر به استان استفاده شود.

رئوفی نژاد با بیان اینکه سال گذشته برنامه های خوبی در گنبد سلطانیه به هنگام تعطیلات نوروزی برگزار شد افزود: اگر چه این برنامه ها در حد مطلوب نبود اما می توان با برنامه ریزی در این زمینه، در معرفی آثار تاریخی استان و همچنین جذب مسافر به این مراکز، اقدامات مناسبی انجام داد.

استاندار زنجان ادامه داد: در این زمینه ضروری است تا در سه مرکز عمده گردشگری استان شامل گنبد سلطانیه، غار کتله خور و همچنین مجتمع گردشگری گاوزانگ برنامه ریزی هایی برای برگزاری مراسم مختلف در این ایام صورت گیرد؛ به گونه ای که این برنامه ها تا پاسی از شب ادامه داشته باشد.

رئوفی نژاد افزود: مردم و همچنین مسافران بتوانند از برنامه های در نظر گرفته شده در این مراکز بهره کافی را ببرند. به عنوان مثال در صورت برگزاری برنامه های مختلف در گاوزانگ، شهر از حالت سکون نیز خارج می شود و رونق خوبی در این منطقه ایجاد می گردد.

وی با بیان اینکه تعطیلات نوروزی فرصتی برای خانواده هاست تا با مسافرت به شهرهای مختلف، خاطرات خوبی از این شهرها داشته باشند افزود: تمام اقداماتی که در طول این ایام در استان صورت می گیرد نشان دهنده هویت، فرهنگ و مدیریت صورت گرفته دستگاه های مختلف اجرایی است و باید در این زمینه به صورت قوی و منسجم، اقداماتی را انجام داد.