گلایه فرماندار دماوند از غیبت برخی مسئولان در بازدیدهای روستایی

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، نورمحمد فردی صبح سه شنبه در همایش دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی شهرستان دماوند که در روستای "سربندان" از دهستان "ابرشیوه" این بخش با حضور بخشدار بخش مرکزی، رئیس شورای بخش، دیگر مسئولان محلی و مردم برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: فعالیت بخشداری مرکزی دماوند در مناطق روستایی و انجام تعداد بازدیدهای صورت گرفته از این بخش قابل تقدیر و لازم به تشکر است.

این مسئول پرسش را حق مردم و پاسخگویی را وظیفه مسئولان دانست و افزود: آموزه های برگرفته از مکتب امام راحل(ره) و نایب بر حق ایشان مقام معظم رهبری مبتنی بر حضور در میان مردم است و بیان معضلات و پاسخگویی به آنها می بایست در فضایی از آرامش و ادب صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مدیر گریزان از مردم موفق نخواهند بود، عنوان کرد: یکی از رموز پیروزی انقلاب اسلامی صداقت در بیانات بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و حضور مستمر روحانیت در میان مردم بود.

فردی با گلایه از عدم حضور برخی مسئولان ادارات شهرستان دماوند در بازدیدهای روستایی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی مسئولان ادارات شهرستان دماوند بدون انجام هماهنگیهای لازم و داشتن عذری موجه از حضور در بازدیدهای روستایی و پاسخگویی به معضلات مردمی سرباز می زنند.

فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: این کارکرد نادرست معدود مسئولان دستگاه های خدمات رسانی سطح شهرستان دماوند ضمن لحاظ در ارزیابیهای آتی طی مکاتباتی به مدیران کل استانی و کشوری نیز ارجاع داده خواهد شد.

این مسئول با اشاره به بازدیدهای مسئولان از مناطق روستایی شهرستان دماوند اظهار داشت: بازدیدهای روستایی مسئولان از شهرستان دماوند در راستای عملکرد دولت خدمتگذار صورت می گیرد و مجموعه مدیریتی شهرستان بر ادامه این روند پافشاری خواهد کرد.

وی پیرامون مشکلات مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند خاطرنشان کرد: مردم اهالی روستایی بخش مرکزی شهرستان دماوند از طرحهای هادی روستای خود ناراضی هستند و اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران می بایست از طریق کارگروه این مبحث در بخشداری مرکزی برای رفع مشکل مذکور اقدامات لازم را انجام دهند.

نورمحمد فردی از تشکیل ششمین شهر شهرستان دماوند خبر داد و افزود: در آینده ای نه چندان دور با تلفیق دو روستای جابان و سربندان ششمین شهر شهرستان دماوند تشکیل خواهد شد تا از این طریق امکانات بهتری به دو منطقه روستایی پرجمعیت یاد شده اختصاص یابد.