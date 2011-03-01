راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک هویت ملی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه اولین پیشخوان ارائه خدمات الکترونیک، هویت ملی در شهرستان ساری با ابراز خوشنودی از ایجاد پیشخوان الکترونیک ارائه خدمات هویتی از تمامی مسئولان که در اداره کل ثبت احوال استان را یاری گر است هستند.

وی، هدف از ایجاد پیشخوان الکترونیک را ارائه خدمات در راستای کوچک کردن بدنه دولت و افزایش بهره وری دانست و افزود: این امر سبب کاهش حجم مراجعات به ادارت ثبت احوال و دسترسی آسانتر و کم هزینه تر مردم عزیز و ولایتمدار به خدمات دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی می شود.

ملکی، از گسترش این نوع خدمات رسانی اشاره و اعلام داشت: در سال آینده در کلیه شهرستانها به تعداد مورد نیاز پیشخوان الکترونیک ثبت هویت ملی برای شهروندان مازنی دایر خواهد شد.

یدالله طهماسبی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری مازندران نیز با اعلام اینکه بسترهای لازم مخابراتی برای توسعه فناوری اطلاعات و شبکه دولت در استان فراهم شده است، مازندران را جزء استانهای پیشرو در این حوزه دانست.

وی افزود: تاکنون 752 پیشخوان الکترونیکی ارائه خدمات دولتی ایجاد شده که 272 دفتر آن در شهرها و مابقی در روستاها مورد استفاده قرار دارند.

طهماسبی، با بیان اینکه برای بیش از دو هزار نفر تحصیل کرده ایجاد اشتغال شده افزود: رعایت اصل مشتری مداری، رضایت مندی مردم و دستگاههای مربوطه در ایجاد این پیشخوانها مهم است.