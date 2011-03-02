پنج میلیارد ریال برای ساخت بیمارستان رضوانشهر اختصاص یافت

بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمین این بیمارستان از سوی یک خیراهدا و مجوز ساخت نیزصادر شده است.

وی همچنین امکانات و تجهیزات بیمارستان رسالت ماسال را مثبت توصیف کرد و اظهارداشت: پزشک عمومی به اندازه کافی در این بیمارستان مستقربوده اما با کمبود پزشک متخصص روبرو است که باید تامین شود.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس از بهره برداری بخش دیالیز بیمارستان ماسال خبر داد و گفت: بخش های " سی سی یو " و " آی سی یو" نیز در این بیمارستان ایجاد می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیمارستان 160 تختخوابی تالش بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: این بیمارستان طی سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

محمدیاری با بیان اینکه رونق گردشگری می ‌تواند به توسعه استان کمک کند خواستار تلاش و فعالیت بیشتر نهادهای دولتی و بخش خصوصی به منظور توسعه گردشگری استان شد.

وی با تاکید بر اینکه باید امکانات و تسهیلات مناسبی برای مسافران و گردشگران فراهم شود و همچنین برای معرفی جذابیت های گردشگری استان فعالیت بیشتری صورت گیرد.