به گزارش خبرنگار مهر در قم، فیلمهای کوتاه «تک ضرب»، «حقیقت» و «بغضی در قفس» تجربه ای از روح الله زنگنه، وحید محمدی و سید سجاد موسوی با موضوعات اجتماعی به بخش اکران هفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های 100 ثانیه‌ای راه یافته‌اند.



این فیلمهای کوتاه از تولیدات حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان قم هستند که از بین هزار و 135 اثر ثبت شده، جزو 139 فیلم منتخب در بخش اکران هفتمین جشنواره بین المللی فیلمهای 100 ثانیه‌ای انتخاب شدند.



فیلمهای کوتاه «تک ضرب»، «حقیقت» و «بغضی در قفس» در روز پنجشنبه 12 اسفند ماه سال جاری در پردیس سینمایی آزادی اکران می‌شوند.