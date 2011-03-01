  1. استانها
  2. قم
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۳

توسط حوزه هنری قم؛

سه فیلم کوتاه از قم در جشنواره بین المللی فیلم 100 اکران می‌شود

سه فیلم کوتاه از قم در جشنواره بین المللی فیلم 100 اکران می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: سه فیلم کوتاه تولید حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان قم در جشنواره بین المللی فیلم 100 اکران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فیلمهای کوتاه «تک ضرب»، «حقیقت» و «بغضی در قفس» تجربه ای از روح الله زنگنه، وحید محمدی و سید سجاد موسوی با موضوعات اجتماعی به بخش اکران هفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های 100 ثانیه‌ای راه یافته‌اند.

این فیلمهای کوتاه از تولیدات حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان قم هستند که از بین هزار و 135 اثر ثبت شده، جزو 139 فیلم منتخب در بخش اکران هفتمین جشنواره بین المللی فیلمهای 100 ثانیه‌ای انتخاب شدند.

فیلمهای کوتاه «تک ضرب»، «حقیقت» و «بغضی در قفس» در روز پنجشنبه 12 اسفند ماه سال جاری در پردیس سینمایی آزادی اکران می‌شوند.

کد مطلب 1264428

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها