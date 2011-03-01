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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

نورا مطرح کرد:

شاخص ترین بافت تاریخی شمال کشور منتظر توجه ویژه

شاخص ترین بافت تاریخی شمال کشور منتظر توجه ویژه

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده گلستان در شورای عالی استانها گفت: بافت تاریخی گرگان که دارای وسعتی بیش از ۱۶۰ هکتار بوده یکی از ارزشمندترین بافتهای تاریخی ایران و شاخص ترین بافت تاریخی در شمال کشور است که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان،  زهرا نورا ظهر سه شنبه در نشست شورای گرگان افزود: بافت قدیم گرگان بر اساس مطالعات صورت گرفته شامل محلات میخچه گران، سرپیر، نعلبندان، سرچشمه، سبز مشهد، درب نو، دوشنبه ای، میر کریم، میدان عباسعلی، باغ پلنگ، ملل و شیرکش است که از سالیان دور به یادگار مانده و برای حفظ و پاسداشت آن باید تلاش جدی صورت بگیرد.

نماینده استان در شورای عالی استان ها با اشاره به تفاهم نامه شورای عالی استان ها با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: این تفاهم نامه به منظور استفاده با عنایت به نقش و جایگاه توسعه فرهنگی در توسعه همه جانبه و پایدار کشور و مسئولیت مشترک سازمان میراث فرهنگی و شوراهای اسلامی در این زمینه و ضرورت همکاری مستمر و مداوم فی مابین شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور منعقد شده است.
 
وی هدف از انعقاد این تفاهمنامه را حفظ و احیای بافت ها و عناصر تاریخی و فرهنگی واجد ارزش، ارتقاء صنعت گردشگری و جذب گردشگر و احیا و حمایت همه جانبه از تولید و فروش هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: موضوع این همکاری هماهنگی در فرآیند ارتقاء صنعت گردشگری و جذب گردشگر با رویکرد ایجاد تسهیلات لازم برای تأمین امکانات رفاهی – اقامتی مورد نیاز گردشگران و همچنین حفظ و احیای بافت ها و عناصر واجد ارزش تاریخی، فرهنگی و احیاء و حمایت از هنرهای سنتی و صنایع دستی است.
 
نورا با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن مفاد این تقاهم نامه در استان تصریح کرد:  برنامه ریزی به منظور استفاده از مشارکت مردمی و نیروهای محلی در امر حفاظت از میراث فرهنگی شهرها و روستاهای کشور یکی مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.
 
این عضو شورای شهر گرگان همچنین استفاده از نظر مشورتی شوراهای اسلامی در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی مانند تعیین تعرفه بازدید از موزه ها و مراکز تفریحی و مواریث فرهنگی، هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی در تهیه نقشه های جامع و تفصیلی شهرها در احداث خیابان ها و معابر عمومی و  برنامه ریزی مشترک به منظور اجتناب از وارد شدن صدمات ناشی از فعالیت های اقتصادی و صنعتی به ویژه طرح های عمران شهری و آثار باستانی را از مهمترین اثرات مثبت این تفاهم نامه برشمرد.
 
وی همچنین برگزاری همایش های مشترک جهت ارتقاء اندیشه در زمینه حفظ و احیای مواریث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه صنعت گردشگری، تلاش برای ترویح فرهنگ شورایی و فرهنگ حفظ و احیای مواریث فرهنگی، تاریخی و طبیعی و آموزش عمومی و مشترک در حفظ و احیای مواریث فرهنگی، تاریخی و طبیعی توسعه گردشگری و صنایع دستی را نیز از دیگر اهداف این تفاهم نامه معرفی کرد.
کد مطلب 1264429

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