شاخص ترین بافت تاریخی شمال کشور منتظر توجه ویژه

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا نورا ظهر سه شنبه در نشست شورای گرگان افزود: بافت قدیم گرگان بر اساس مطالعات صورت گرفته شامل محلات میخچه گران، سرپیر، نعلبندان، سرچشمه، سبز مشهد، درب نو، دوشنبه ای، میر کریم، میدان عباسعلی، باغ پلنگ، ملل و شیرکش است که از سالیان دور به یادگار مانده و برای حفظ و پاسداشت آن باید تلاش جدی صورت بگیرد.

نماینده استان در شورای عالی استان ها با اشاره به تفاهم نامه شورای عالی استان ها با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: این تفاهم نامه به منظور استفاده با عنایت به نقش و جایگاه توسعه فرهنگی در توسعه همه جانبه و پایدار کشور و مسئولیت مشترک سازمان میراث فرهنگی و شوراهای اسلامی در این زمینه و ضرورت همکاری مستمر و مداوم فی مابین شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور منعقد شده است.

وی هدف از انعقاد این تفاهمنامه را حفظ و احیای بافت ها و عناصر تاریخی و فرهنگی واجد ارزش، ارتقاء صنعت گردشگری و جذب گردشگر و احیا و حمایت همه جانبه از تولید و فروش هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: موضوع این همکاری هماهنگی در فرآیند ارتقاء صنعت گردشگری و جذب گردشگر با رویکرد ایجاد تسهیلات لازم برای تأمین امکانات رفاهی – اقامتی مورد نیاز گردشگران و همچنین حفظ و احیای بافت ها و عناصر واجد ارزش تاریخی، فرهنگی و احیاء و حمایت از هنرهای سنتی و صنایع دستی است.

نورا با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن مفاد این تقاهم نامه در استان تصریح کرد: برنامه ریزی به منظور استفاده از مشارکت مردمی و نیروهای محلی در امر حفاظت از میراث فرهنگی شهرها و روستاهای کشور یکی مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.

این عضو شورای شهر گرگان همچنین استفاده از نظر مشورتی شوراهای اسلامی در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی مانند تعیین تعرفه بازدید از موزه ها و مراکز تفریحی و مواریث فرهنگی، هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی در تهیه نقشه های جامع و تفصیلی شهرها در احداث خیابان ها و معابر عمومی و برنامه ریزی مشترک به منظور اجتناب از وارد شدن صدمات ناشی از فعالیت های اقتصادی و صنعتی به ویژه طرح های عمران شهری و آثار باستانی را از مهمترین اثرات مثبت این تفاهم نامه برشمرد.

وی همچنین برگزاری همایش های مشترک جهت ارتقاء اندیشه در زمینه حفظ و احیای مواریث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه صنعت گردشگری، تلاش برای ترویح فرهنگ شورایی و فرهنگ حفظ و احیای مواریث فرهنگی، تاریخی و طبیعی و آموزش عمومی و مشترک در حفظ و احیای مواریث فرهنگی، تاریخی و طبیعی توسعه گردشگری و صنایع دستی را نیز از دیگر اهداف این تفاهم نامه معرفی کرد.