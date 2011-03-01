رهایی فاضلاب در معابر بهداشت روستای "زان" دماوند را بخطر انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، مرکز دهیاری روستای "زان" از دهستان "جمع آبرود" بخش مرکزی شهرستان دماوند با حضور فرماندار این شهرستان، بخشدار بخش مرکزی، رئیس شورای بخش و دیگر مسئولان محلی گشایش یافت.

فرماندار شهرستان دماوند صبح سه شنبه در مراسم گشایش دهیاری روستای زان خاطرنشان کرد: فعالیت بخشداری مرکزی دماوند در مناطق روستایی و انجام تعداد بازدیدهای صورت گرفته از این بخش قابل تقدیر و لازم به تشکر است.

نورمحمد فردی ادامه داد: معابر داخلی روستای زان از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نبود از این رو ساماندهی این مسیرهای روستایی در قالب طرح هادی امری ضروری محسوب می شود.

این مسئول چشم انداز روستای زان را روشن ارزیابی کرد و افزود: وجود آب و هوایی مطبوع، حضور مردمی تلاشگر و اعضای شورای اسلامی فعال آینده ای روشن را برای روستای زان رقم خواهد زد.

وی بیان داشت: با گشایش دهیاری در روستای زان می بایست معضلات این روستا با جدیت بیشتری از سوی دهیاری و با کمک اعضای شورای اسلامی پیگیری شود.

بخشدار بخش مرکزی دماوند نیز در ادامه این مراسم خاطرنشان کرد: پس از سالها انتظار دهیاری روستای زان به طور رسمی گشایش یافت تا از این طریق مشکلات مردم این روستا به شکل بهتری مورد پیگیری قرار گیرد.

موسی بهرامی ادامه داد: زان از جمله مناطق روستایی دهستان جمع آبرود بخش مرکزی شهرستان دماوند محسوب می شود که دارای مردمی ولایی، انقلابی و میهمان نواز است.

این مسئول افزود: اعضای شورای اسلامی روستای زان در ردیف شوراهای فعال بخش مرکزی دماوند قرار دارند و با توجه به توان بالقوه این خطه در تولید محصولات باغی می توان آینده ای روشن را برای آن متصور شد.

عضو شورای اسلامی زان در سخنانی پیرامون معضلات این روستا عنوان کرد: از جمله مشکلات اصلی اهالی زان فقدان مسیر مواصلاتی مناسب در این منطقه روستایی است.

عربعلی فرجی ادامه داد: معابر داخلی روستای زان نیز علاوه بر داشتن وضعیتی نامناسب از نابسامانی سامانه های برق رسانی و تاریکی در شب رنج می برد که مشکل مذکور در یک مقطع زمانی به طور موقت رفع شد اما پس از مدتی دوباره به وضعیت نخست خود بازگشت.

جریان فاضلاب در میان روستا از دیگر معضلاتی بود که وی بدان اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر فاضلاب روستای زان در میان معابر عمومی رها شده و در مناطق پایین دست دپو می شود.

فرجی بیان داشت: جریان فاضلاب در میان معابر زان که محل تفریح و بازی کودکان نیز محسوب می شود می تواند در ایام گرم سال موجبات بروز بیماریهای انگلی در اهالی را فراهم آورد.

عضو شورای اسلامی روستای زان در پایان خاطرنشان کرد: ضرورت تعیین تکلیف اسناد خانه های اهالی، لزوم بازنگری و آغاز اجرای طرح هادی روستایی و مشخص شدن مرز منابع ملی از بافت روستا توسط اداره منابع طبیعی از دیگر خواسته های بحق مردم زان قلمداد می شود.

در پایان این مراسم مهدی غفاری به عنوان دهیار روستای زان معارفه و از خیر محلی اعطا کنند زمین جهت تسهیل در اجرای طرح گازرسانی به این روستا قدردانی بعمل آمد.

بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.