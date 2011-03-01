  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

کریم کرکار:

برای تفریح به اصفهان نیامدیم/ حریف قدری برای ذوب آهن خواهیم بود

برای تفریح به اصفهان نیامدیم/ حریف قدری برای ذوب آهن خواهیم بود

کاپیتان تیم فوتبال الامارات امارات گفت: برای تفریح به اصفهان نیامده‌ایم و به فکر کسب امتیاز برابر ذوب‌آهن هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم کرکار در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر ذوب‌آهن ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما تیم خیلی خوبی داریم و برای تفریح به اصفهان نیامد‌ه‌ایم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بدون شک در این مسابقه برابر تیم نایب قهرمان آسیا با قدرت بیشتری به میدان می‌رویم و حرفی برای گفتن مقابل آنها خواهیم داشت.

کاپیتان تیم فوتبال الامارات امارات در پایان گفت: تیم ما تیم سال گذشته است گرچه در برخی از بخش‌ها تاحدودی تقویت شده است. من از طرف بازیکنان قول می‌دهم حریف قدری برای ذوب آهن باشیم.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و الامارات امارات در هفته نخست رقابت‌‎های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 فردا چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1264433

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها