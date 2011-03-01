برای تفریح به اصفهان نیامدیم/ حریف قدری برای ذوب آهن خواهیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم کرکار در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر ذوب‌آهن ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما تیم خیلی خوبی داریم و برای تفریح به اصفهان نیامد‌ه‌ایم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بدون شک در این مسابقه برابر تیم نایب قهرمان آسیا با قدرت بیشتری به میدان می‌رویم و حرفی برای گفتن مقابل آنها خواهیم داشت.

کاپیتان تیم فوتبال الامارات امارات در پایان گفت: تیم ما تیم سال گذشته است گرچه در برخی از بخش‌ها تاحدودی تقویت شده است. من از طرف بازیکنان قول می‌دهم حریف قدری برای ذوب آهن باشیم.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و الامارات امارات در هفته نخست رقابت‌‎های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 فردا چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.