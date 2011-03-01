به گزارش خبرنگار مهر،حسن بیادی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به رونمایی آرم المپیک 2012 طرح دو فوریتی را به نشانه اعتراض نسبت به این آرم به رای گیری گذاشت.

شورای شهر در این طرح با اشاره به طراحی و رونمایی از نشان المپیک 2012 لندن که در آن به نحو بارزی از نمادهای صهیونیسم بین‌المللی استفاده شده اعلام کرده است با توجه به اینکه این نشان آشکارا با مبانی و اصول منشور المپیک مغایرت داشته و بیانگر دخالت صهیونیسم بین‌المللی در امور ورزش است خواستار اصلاح این نشان و حذف نمادهای صهیونیستی و تطبیق آن با آرمان‌ها و اهداف ورزشی المپیک هستیم.

در این طرح که از سوی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی استانها، وزارت امور خارجه و سازمان تربیت بدنی پیشنهاد شده اعضای شورا خواستار اعتراض در خصوص تهیه و استفاده از نشان‌های مزبور و مغایرت آن با اصول شناخته شده منشور المپیک و لزوم حذف نمادهای صهیونیستی از آن و تطبیق و اصلاح آن براساس منشور المپیک شدند.

تمامی اعضای شورای شهر به دو فوریت این طرح رای دادند.

بیادی در ادامه به نفوذ نشان فراماسونر‌ها در معماری‌ شهری اشاره کرد و گفت: زمانی بحث ساختمانهای هرمی مطرح بود که شهرداری مجوز ساخت ساختمان‌هایی که به صورت هرمی ساخته می‌شوند را صادر نکرد و قرار بر این شد که تمامی ساختمان‌های هرمی اصلاح شود.

در ادامه علیرضا دبیر با اشاره به اعتراض شورای شهر در خصوص طرح المپیک، گفت: در صورتی که وزارت امور خارجه و سازمان تربیت بدنی با این اعتراض همراه شوند می‌توانیم کل کشورهای اسلامی را که نزدیک به 60 کشور حاضر در المپیک هستند با خود همراه کنیم.

در ادامه این جلسه طرح الزام شهرداری تهران به همکاری، مشارکت و حمایت از برنامه‌های کاهش بی‌سوادی بررسی شد.