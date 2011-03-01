به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی که در راستای بررسی عملکرد اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تشکیل شد، گسترش کتابخانه‌های عمومی در بخش های تابعه و روستاهای بزرگ استان قم را خواستار شد.



فرماندار قم با اشاره به جایگاه ویژه استان قم و ضرورت گسترش خدمات فرهنگی در این استان افزود: باید برنامه ریزی دقیق جهت رسیدن به شاخصهای کشوری و برنامه چشم انداز در سال آینده انجام گیرد و اولین قدم در راه رسیدن به این هدف تشکیل منظم و دوره ای جلسات انجمن است.



رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قم، با اشاره به ارتقای امانت کتاب و جذب عضو در کتابخانه های عمومی افزود: هزینه ثبت نام عضویت در کتابخانه های عمومی استان قم باید پائین ترین هزینه در سطح کشور باشد و در سال آینده ثابت بماند.



رشد 88 درصدی عملکرد کتابخانه‌ها



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد کتابخانه های عمومی در سال جاری پرداخت و افزود: میزان امانت کتاب، تعداد عضو، تعداد کتاب و زیربنای کتابخانه ها در سال 89 نسبت به سال 88 رشد قابل توجهی داشته است که این امر حاصل کار کیفی کتابخانه ها است.



علی فریدونی یکی از اقدامات اساسی این اداره کل را جذب اعتبار در خصوص ساخت کتابخانه مرکزی و کتابخانه استاندارد برشمرد و ادامه داد: به زودی ساخت کتابخانه استاندارد در قم آغاز می شود.



وی گفت: در مورد کتابخانه مرکزی هنوز جانمایی انجام نشده ولی بهترین مکان از نظر کارشناسی، احداث کتابخانه در طرح پیامبر اعظم (ص) است.



در پایان این جلسه، فرماندار قم از اعضای انجمن به منظور حضور در جلسات و فعالیت آنان در راستای گسترش کتابخانه های عمومی و کتابخوانی قدردانی کرد.