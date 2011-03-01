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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۰

ثبت نام متقاضیان مسکن مهر استان مرکزی از امروز آغاز شد

ثبت نام متقاضیان مسکن مهر استان مرکزی از امروز آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: ثبت نام از متقاضیان جدید مسکن مهر استان مرکزی در دفاتر پستی شهر مهاجران و اراک و ادارات مسکن و شهرسازی شهرستانها از امروز آغاز شد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان مرکزی  با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: متقاضیان می توانند مدارک خود را به پست تحویل و پست مدارک متقاضیان را به این سازمان تحویل می دهد.

مهدی زندیه وکیلی با بیان اینکه ثبت نام از متقاضیان تا یک هفته ادامه دارد، اظهار داشت:  با توجه به هماهنگی به عمل آمده با اداره کل پست این استان، ثبت نام جدید متقاضیان مسکن مهر شهرهای اراک و مهاجران از طریق دفاتر پستی انجام می شود و 
متقاضیان مسکن مهر شهرهای ساوه، خمین، محلات و دلیجان نیز می توانند به ادارات مسکن و شهرسازی شهرهای خود مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که در تعاونیهای مسکن مهر عضویت دارند نمی توانند در طرح جدید ثبت نام کنند گفت: متاهل بودن، پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن خانه و زمین مسکونی، استفاده نکردن از تسهیلات دولتی اعم از زمین، مسکن و تسهیلات بانکی خرید و ساخت مسکن از شرایط ثبت نام مسکن مهراست.

وی سهمیه ساخت مسکن مهر در سال 89 را 12 هزار مسکن عنوان کرد و تصریح کرد: سهمیه  ساخت مسکن مهر در سال 1390 در استان 10 هزار واحد مسکونی است که ساخت برخی از واحدهای سال بعد نیز شروع شده است.

کد مطلب 1264437

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