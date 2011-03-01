به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم مستند که با مشارکت پژمان لشگری‌پور، در این مرکز تولید شده،‌ مناطق انتخابی بر اساس نواحی خاص قومی- گویشی انتخاب شده‌اند.

خلاصه موضوع و عوامل تولید فیلم مستند بلند 6 اپیزودی "ستاره‌ها" به این شرح است:

1- روایت بدون عکس

در میان عشایر لرستان، فوت یک نفر به معنی کم شدن قدرت طایفه است. "دوشنبه کولی‌وند" زمان خدمت سربازی‌اش فرارسیده و جنگ در جریان است. او عازم جبهه نبرد علیه دشمن بعثی می‌شود.

عوامل: کارگردان: فرهاد ورهرام، تدوین و صداگذاری: مانی پتگر، تصویربردار: محمد رضا حافظی، صدابردار: گوهری، دستیار تصویر: احمد احمدی.

2- روایت خورشید نیمروز

سیستان از دیرباز، زادگاه پهلوانان بوده که در آن، رستم از اسطوره‌ها می‌آید و یعقوب از تاریخ. امروزه سیستان را کمتر به نام آن قهرمانی‌ها می شناسیم، در حالیکه سردار رشید "میرقاسم میرحسینی" مظلوم شهید شد و مظلوم ماند. خورشید نیمروز به این شهید بزرگوار می‌پردازد. مردی که خود و هم استانی هایش با وجود قرار داشتن در مرز شرقی، 30 ساعت راه می پیمودند تا در غرب ایران و در خوزستان، به عروج برسند.



عوامل: کارگردان: محمد حسین جبلی جوان، تصویر بردار: محمود مهدی خانی، تدوین: شهاب بشیری، دستیار تصویر: ساجد نورالله‌نژاد.

3- روایت 4/4/67

روایت فرزند شهید حاج بهرام گل‌آور از زندگی و نحوه شهادت وی. کسی که شهر آرام و امن خود در شمال کشور ترک کرد و مشتاقانه به دل آتش در جزیره مجنون شتافت. صدیقه گل آور بدنبال پاسخ سوالی است که هم‌چون رازی سال‌هاست که پنهان مانده و ذهن و روحش را درگیر کرده است. آیا حاج بهرام گل‌آور می‌تواند هنوز زنده باشد؟



عوامل: نویسنده و کارگردان: پیمان نهان قدرتی، تصویربردار: اشکان اشکانی، تدوین: کاوه قهرمان، صداگذاری و میکس: کاوه قهرمان، عکس: سارا مسعودی.

4- روایت آیت

در اسلام آباد غرب، افراد بسیاری آقا داریوش و آقا محمود را می‌شناختند و می‌شناسند. آن‌ها هر دو، اهل زورخانه و پهلوان و کشتی‌گیر بودند. آقا داریوش قهرمان اولین دوره جام جهان پهلوان تختی بود. آن‌ها با هم به جنگ رفتند و بچه محل‌ها هم همراهی‌شان کردند و حالا هر دو شهید شده‌اند و آیت، تنها یادگار آقا داریوش ساکت است.



عوامل: کارگردان و تدوینگر: مرتضی علی عباس میرزایی، تصویربردار: مرتضی قره گزلو، صدا گذار: حبیب خزاعی.

5- روایت آب، آتش، پرواز

شهید ابراهیم اصغری متولد زنجان و فارغ‌التحصیل رشته ادبیات، در حال تدریس در مدرسه است که جنگ آغاز می‌شود. او بر اساس احساس وظیفه عازم جبهه می‌شود و در یگان غواصی، به رزم می‌پردازد. از او با توجه به رشته تحصیلی‌اش، نثر و شعرهای زیبایی برجا مانده است.



عوامل: کارگردان: بابک کلانتری، تصویربردار: روح‌الله بیگی، محقق: لیلی شفاهی مهر، دستیار کارگردان: میثم محمدی،‌ صدابردار:کیومرث امیری، تدوین:میثم میرزایی، مدیر تولید: رحیم روزی‌جو.

6-روایت مریم

شهیده مریم فرهانی بهیاری است که در سال 63 در آبادان و ضمن رسیدگی به مجروحان جنگ، در اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت می‌رسد.



عوامل: کارگردان و تدوینگر: عباس امینی، تصویربردار: مجید عیدان، صدابردار: سعید برزی.