به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم مستند که با مشارکت پژمان لشگریپور، در این مرکز تولید شده، مناطق انتخابی بر اساس نواحی خاص قومی- گویشی انتخاب شدهاند.
خلاصه موضوع و عوامل تولید فیلم مستند بلند 6 اپیزودی "ستارهها" به این شرح است:
1- روایت بدون عکس
در میان عشایر لرستان، فوت یک نفر به معنی کم شدن قدرت طایفه است. "دوشنبه کولیوند" زمان خدمت سربازیاش فرارسیده و جنگ در جریان است. او عازم جبهه نبرد علیه دشمن بعثی میشود.
در میان عشایر لرستان، فوت یک نفر به معنی کم شدن قدرت طایفه است. "دوشنبه کولیوند" زمان خدمت سربازیاش فرارسیده و جنگ در جریان است. او عازم جبهه نبرد علیه دشمن بعثی میشود.
عوامل: کارگردان: فرهاد ورهرام، تدوین و صداگذاری: مانی پتگر، تصویربردار: محمد رضا حافظی، صدابردار: گوهری، دستیار تصویر: احمد احمدی.
2- روایت خورشید نیمروز
سیستان از دیرباز، زادگاه پهلوانان بوده که در آن، رستم از اسطورهها میآید و یعقوب از تاریخ. امروزه سیستان را کمتر به نام آن قهرمانیها می شناسیم، در حالیکه سردار رشید "میرقاسم میرحسینی" مظلوم شهید شد و مظلوم ماند. خورشید نیمروز به این شهید بزرگوار میپردازد. مردی که خود و هم استانی هایش با وجود قرار داشتن در مرز شرقی، 30 ساعت راه می پیمودند تا در غرب ایران و در خوزستان، به عروج برسند.
سیستان از دیرباز، زادگاه پهلوانان بوده که در آن، رستم از اسطورهها میآید و یعقوب از تاریخ. امروزه سیستان را کمتر به نام آن قهرمانیها می شناسیم، در حالیکه سردار رشید "میرقاسم میرحسینی" مظلوم شهید شد و مظلوم ماند. خورشید نیمروز به این شهید بزرگوار میپردازد. مردی که خود و هم استانی هایش با وجود قرار داشتن در مرز شرقی، 30 ساعت راه می پیمودند تا در غرب ایران و در خوزستان، به عروج برسند.
عوامل: کارگردان: محمد حسین جبلی جوان، تصویر بردار: محمود مهدی خانی، تدوین: شهاب بشیری، دستیار تصویر: ساجد نوراللهنژاد.
3- روایت 4/4/67
روایت فرزند شهید حاج بهرام گلآور از زندگی و نحوه شهادت وی. کسی که شهر آرام و امن خود در شمال کشور ترک کرد و مشتاقانه به دل آتش در جزیره مجنون شتافت. صدیقه گل آور بدنبال پاسخ سوالی است که همچون رازی سالهاست که پنهان مانده و ذهن و روحش را درگیر کرده است. آیا حاج بهرام گلآور میتواند هنوز زنده باشد؟
روایت فرزند شهید حاج بهرام گلآور از زندگی و نحوه شهادت وی. کسی که شهر آرام و امن خود در شمال کشور ترک کرد و مشتاقانه به دل آتش در جزیره مجنون شتافت. صدیقه گل آور بدنبال پاسخ سوالی است که همچون رازی سالهاست که پنهان مانده و ذهن و روحش را درگیر کرده است. آیا حاج بهرام گلآور میتواند هنوز زنده باشد؟
عوامل: نویسنده و کارگردان: پیمان نهان قدرتی، تصویربردار: اشکان اشکانی، تدوین: کاوه قهرمان، صداگذاری و میکس: کاوه قهرمان، عکس: سارا مسعودی.
4- روایت آیت
در اسلام آباد غرب، افراد بسیاری آقا داریوش و آقا محمود را میشناختند و میشناسند. آنها هر دو، اهل زورخانه و پهلوان و کشتیگیر بودند. آقا داریوش قهرمان اولین دوره جام جهان پهلوان تختی بود. آنها با هم به جنگ رفتند و بچه محلها هم همراهیشان کردند و حالا هر دو شهید شدهاند و آیت، تنها یادگار آقا داریوش ساکت است.
در اسلام آباد غرب، افراد بسیاری آقا داریوش و آقا محمود را میشناختند و میشناسند. آنها هر دو، اهل زورخانه و پهلوان و کشتیگیر بودند. آقا داریوش قهرمان اولین دوره جام جهان پهلوان تختی بود. آنها با هم به جنگ رفتند و بچه محلها هم همراهیشان کردند و حالا هر دو شهید شدهاند و آیت، تنها یادگار آقا داریوش ساکت است.
عوامل: کارگردان و تدوینگر: مرتضی علی عباس میرزایی، تصویربردار: مرتضی قره گزلو، صدا گذار: حبیب خزاعی.
5- روایت آب، آتش، پرواز
شهید ابراهیم اصغری متولد زنجان و فارغالتحصیل رشته ادبیات، در حال تدریس در مدرسه است که جنگ آغاز میشود. او بر اساس احساس وظیفه عازم جبهه میشود و در یگان غواصی، به رزم میپردازد. از او با توجه به رشته تحصیلیاش، نثر و شعرهای زیبایی برجا مانده است.
شهید ابراهیم اصغری متولد زنجان و فارغالتحصیل رشته ادبیات، در حال تدریس در مدرسه است که جنگ آغاز میشود. او بر اساس احساس وظیفه عازم جبهه میشود و در یگان غواصی، به رزم میپردازد. از او با توجه به رشته تحصیلیاش، نثر و شعرهای زیبایی برجا مانده است.
عوامل: کارگردان: بابک کلانتری، تصویربردار: روحالله بیگی، محقق: لیلی شفاهی مهر، دستیار کارگردان: میثم محمدی، صدابردار:کیومرث امیری، تدوین:میثم میرزایی، مدیر تولید: رحیم روزیجو.
6-روایت مریم
شهیده مریم فرهانی بهیاری است که در سال 63 در آبادان و ضمن رسیدگی به مجروحان جنگ، در اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت میرسد.
شهیده مریم فرهانی بهیاری است که در سال 63 در آبادان و ضمن رسیدگی به مجروحان جنگ، در اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت میرسد.
عوامل: کارگردان و تدوینگر: عباس امینی، تصویربردار: مجید عیدان، صدابردار: سعید برزی.
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